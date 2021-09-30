7 поступков, которые могут разрушить отношения с мужчиной

Вы не говорите о своих обидах

Когда мужчина пытается узнать, что случилось, в ответ он получает лишь молчание или загадочное “все в порядке”. Хотя ваше же поведение подтверждает обратное — все как раз не в порядке. Вы обиделись, но не говорите, на что именно. Ведь вам хочется, чтобы любимый сам понял, в чем его вина. Однако такая молчанка никак не помогает улучшить отношения. Во-первых, причина вашей обиды может быть неясна второму человеку. А во-вторых, если на свой вопрос мужчина всегда будет получать молчание, то в какой-то момент он просто перестанет вас спрашивать. Потому что в этом все равно нет никакого смысла.

Вы злитесь, когда он не оправдывает ваши ожидания

Если вы будете постоянно давить на мужчину, то никому от этого лучше не станет. Вам бы хотелось переехать в большой дом или выйти замуж, но он не может вам это обеспечить? Конечно, такие моменты будут расстраивать. Но вместо того, чтобы обвинять свою вторую половинку, вам стоит попробовать поговорить. Возможно, у вас получится настроить его на новые свершения.

Вы не интересуетесь его жизнью

Из-за огромного количества дел мы иногда забываем о том, что важно разговаривать с партнером. Ведь общение — это ключик к решению всех проблем. А еще — к их предотвращению. Если вы не будете интересоваться жизнью мужчины, он может подумать, что стал значить для вас меньше. И сам перестанет стараться ради вас.

Или запрещаете общаться с друзьями

Ему уже не 15, чтобы вы запрещали гулять с друзьями, которые вам не нравятся. К тому же вы не его мама. Он самостоятельный человек, который сам может решать, с кем ему общаться. Более того, не стоит ставить мужчину перед выбором — вы или друзья. Ведь где гарантия, что сделанный им выбор вам понравится?

Решая что-то, вы ориентируетесь только на себя