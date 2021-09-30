"Наши женщины не такие, как в Кабуле". Семья в афганской глубинке рада приходу талибов

На полу ковер, вдоль стен подушки для сидения. Толщина стен добрых два фута (около 61 см).

Мебели почти нет — только небольшой буфет с полудюжиной крошечных бутылочек из цветного стекла. Семья бедна: большую часть того, что у них было, уничтожили или разграбили за 20 лет беспрерывной войны.

Дом хорошо защищает от палящего солнца и пыли снаружи. Поле Шамсуллы, как все остальные здесь, обнесено высоким глиняным забором — дувалом. На поле растет хлопок. Большая часть его уже собрана и лежит в кипах.

Мы в местности под названием Марджа, в глубинке самой большой афганской провинции Гильменд на границе с Пакистаном.

Шамсулла представляет нас своей матери, 65-летней Голхиме. К нам она вышла в бурке — накидке, скрывающей тело от макушки до пят, с плотной вуалью с узкой прорезью. Видны только блестящие глаза и выдающийся под тканью нос.

Голхима взволнованно рассказывает про свою жизнь, протекшую в печали, и про войну, унесшую ее четырех старших сыновей. Остался лишь самый младший, Шамсулла. Ему 24 года, но выглядит он лет на десять старше.

Один из сыновей Голхимы, Зия уль Хак, погиб 11 лет назад, сражаясь за “Талибан” (организация признана террористической и запрещена в России). “Мой сын пошел к талибам, поняв, что американцы хотят уничтожить ислам и Афганистан”, — говорит мать.

Трое других сыновей погибли в 2014 году с интервалом в несколько месяцев: Квадратулла при авианалете, а Айятулла и Аминулла были насильно призваны в правительстенную армию и не вернулись. Теперь, по воле Аллаха, вся ответственность за семью лежит на мне, говорит Шамсулла.

“Вы когда-нибудь пробовали удержать пять арбузов в одной руке? Так вот, мне не легче. Мне так недостает моих братьев!“ — сказал он нам.

Вдову Зии уль Хака взял в жены следующий по старшинству брат, и так пока не дошло до Шамсуллы.