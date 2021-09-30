Чему можно научиться в ТикТоке? 8 аккаунтов, которые ведут учителя

И, казалось бы, кому захочется смотреть ролики про устройство атома и правописание частицы “не” с прилагательными? Однако эти видео набирают десятки тысяч просмотров и сотни одинаковых комментариев “жаль, что в школе так не объясняют”.

Что ж, если непонятно в школе, посмотрите в ТикТоке. Сделали для вас подборку блогов преподавателей по русскому и английскому языкам, литературе, математике и биологии. Осторожно, в этих аккаунтах залипают не только дети, но и взрослые.

Русский язык

Любовь Гараз

— 85 тысяч подписчиков

— Учительница высшей категории, 35 лет стажа в школе

Как верно поставить ударения в словах “столяр” и “маляр”, сколько букв “н” написать в приставках “-анн” и откуда берутся суффиксы?

В своих коротких видео Любовь Дмитриевна рассказывает о правилах русского языка так, чтобы они точно запомнились. Для этого она использует смешные маски и стикеры, записывает рэп о том, в чем разница между “в течение” и “в течении” и показывает фокусы с прилагательными и причастиями.

Идеи для видео она берет из практики: если ее ученики где-то запутались, значит, скоро в ее аккаунте выйдет новый клип с объяснениями.

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Ангелина Дудорова

— 791 тысяч подписчиков

— Учительница русского языка

Ангелина - молодая учительница, творчески подходящая к задаче рассказать детям (да и взрослым тоже) о сложных правилах правописания, в которых мы постоянно делаем ошибки.

Для того чтобы показать разницу между “не смотря на” и “несмотря на”, а также глаголов “закончить” и “окончить”, Ангелина использует овощи и фрукты. Для того чтобы разобрать морфологию слов, она лепит их из пластилина.

Ее красочная серия видео про плеоназмы собрала больше миллиона просмотров.

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Литература

Юлия Новелла

- 110 тысяч подписчиков