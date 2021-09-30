Чему можно научиться в ТикТоке? 8 аккаунтов, которые ведут учителя(1)
И, казалось бы, кому захочется смотреть ролики про устройство атома и правописание частицы “не” с прилагательными? Однако эти видео набирают десятки тысяч просмотров и сотни одинаковых комментариев “жаль, что в школе так не объясняют”.
Что ж, если непонятно в школе, посмотрите в ТикТоке. Сделали для вас подборку блогов преподавателей по русскому и английскому языкам, литературе, математике и биологии. Осторожно, в этих аккаунтах залипают не только дети, но и взрослые.
Русский язык
Любовь Гараз
— 85 тысяч подписчиков
— Учительница высшей категории, 35 лет стажа в школе
Как верно поставить ударения в словах “столяр” и “маляр”, сколько букв “н” написать в приставках “-анн” и откуда берутся суффиксы?
В своих коротких видео Любовь Дмитриевна рассказывает о правилах русского языка так, чтобы они точно запомнились. Для этого она использует смешные маски и стикеры, записывает рэп о том, в чем разница между “в течение” и “в течении” и показывает фокусы с прилагательными и причастиями.
Идеи для видео она берет из практики: если ее ученики где-то запутались, значит, скоро в ее аккаунте выйдет новый клип с объяснениями.
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Ангелина Дудорова
— 791 тысяч подписчиков
— Учительница русского языка
Ангелина - молодая учительница, творчески подходящая к задаче рассказать детям (да и взрослым тоже) о сложных правилах правописания, в которых мы постоянно делаем ошибки.
Для того чтобы показать разницу между “не смотря на” и “несмотря на”, а также глаголов “закончить” и “окончить”, Ангелина использует овощи и фрукты. Для того чтобы разобрать морфологию слов, она лепит их из пластилина.
Ее красочная серия видео про плеоназмы собрала больше миллиона просмотров.
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Литература
Юлия Новелла
- 110 тысяч подписчиков
В своем блоге Юлия загадывает своим подписчикам загадки, рассказывая интересные и небанальные факты о писателях и поэтах.
Какой русский писатель не мог и шага ступить без сопровождения армии оголтелых фанаток? Кто всю жизнь страдал от депрессии, лечился электрошоком, но так и не поборол в себе желания нажать на курок?
Кто делил свою возлюбленную с ее мужем и прожил с ними под одной крышей целых 16 лет?
Какая популярная писательница стеснялась признаться в том, что пишет книги и называла себя обычной домохозяйкой? Все ответы в видео Юлии.
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Английский язык
Елена Пулина
- 73 тысяч подписчиков
- Преподавательница английского языка
Елена за минутное видео раскрывает тему пассивного залога, объясняет истинное значение модального глагола ought to и предлагает десять синонимов слову beautiful (“красивый”).
Как истинная поттероманка, она записала уже более десяти роликов, в которых рассказывает о тайных смыслах, зашитых в имена героев романа, а также расширяет словарный запас своих подписчиков, используя яркие образы и ассоциации из волшебного мира.
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Светлана Скачкова
- 169 тысяч подписчиков
- Преподавательница английского языка
Светлана разбирает задания из ЕГЭ по английскому, рассказывает о сленговых выражениях в американском английском, которые могут быть поняты неверно, такие как Crumpet (“пышечка”) или bloomer (“ошибка”), дает пять альтернатив выражению “I like”, употребление которых укажет на хороший уровень владения языком.
Этот канал будет полезен тем, кто хочет углубиться в разговорный английский и сойти за своего в общении с американскими друзьями.
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Математика
Николай Милованов
- 160 тысяч подписчиков
- Репетитор по физике и математике
Профессиональный репетитор по математике и физике и поэт Николай Милованов подходит к своим роликам очень серьезно: пишет тексты, настраивает свет, прорабатывает исполнение.
В итоге у него получается один из самых нестандартных каналов по точным наукам. Про то, что такое логарифм или атом, как посчитать площадь треугольника по формуле Герона или вычислить объем пирамиды и конуса, он рассказывает в стихах. И его ритм действительно качает.
“О боже, если бы у меня был такой учитель в школе или универе, я точно стала ученым” - в аккаунте Николая Милованова сотни подобных комментариев.
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Карина Шумилова
- 144 тысяч подписчиков
- Репетитор по математике
Карина Шумилова - репетитор по математике. В ее аккаунте - разборы задач по алгебре и геометрии и математические секреты, о которых нам почему-то не рассказывают в школе.
Как перемножить большие числа без калькулятора, сокращать дроби и решить стереометрию без формул за 15 секунд? Оказывается, все это можно доступно объяснить на пальцах за пару минут. И детям все понятно.
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Биология
Василиса Гранат
- 176 тысяч подписчиков
- Преподавательница биологии
Преподавательница образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Василиса Гранат смеется о том, что помогает своим подписчикам выпендриваться на кухне по-биологически.
В ее аккаунте вы узнаете о том, что ягоды рябины - это тоже яблоки, а арахис - это бобы, кто такие златоглазки, и что можно найти, внимательно покопавшись в щебне.
После ее роликов начинаешь по-новому смотреть на окружающий мир и подмечать таких насекомых, о существовании которых раньше и не подозревал.
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Учителя, которые еще не готовы покорять ТикТок, записывают ролики на YouTube. Придя в молодежную соцсеть со смешными, но полезными роликами, преподаватели показали школьникам, что учиться может быть весело.