30.09.2021, 09:39
Удивительная причина, по которой мужчины так любят женскую грудь
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Исследователи сходятся во мнении, что мужчин, вероятно, привлекает грудь на биологическом уровне, потому что красивая и здоровая зона декольте показывает мужчине, что женщина здорова и является отличным выбором для вынашивания и воспитания потомства.
Однако многие другие исследователи считают, что причина, по которой мужчины тянутся к груди, кроется в их детстве.
Когда мать кормит ребенка грудью, она становится для него самым важным человеком в мире, все ее внимание сосредоточено на ребенке. Окситоцин, также известный как материнский гормон и гормон счастья, содержится в грудном молоке кормящей женщины и попадает в организм ребенка.
Это делает кормление грудью приятным для матери и ребенка и создает между ними очень тесную связь. Грудь подсознательно напоминает мужчине о его связи с матерью, для которой он был самым важным человеком на земле.
Источник: Her.ie