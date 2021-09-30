Удивительная причина, по которой мужчины так любят женскую грудь

Однако многие другие исследователи считают, что причина, по которой мужчины тянутся к груди, кроется в их детстве.

Когда мать кормит ребенка грудью, она становится для него самым важным человеком в мире, все ее внимание сосредоточено на ребенке. Окситоцин, также известный как материнский гормон и гормон счастья, содержится в грудном молоке кормящей женщины и попадает в организм ребенка.

Это делает кормление грудью приятным для матери и ребенка и создает между ними очень тесную связь. Грудь подсознательно напоминает мужчине о его связи с матерью, для которой он был самым важным человеком на земле.

Источник: Her.ie