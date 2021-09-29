5 научных советов для здоровья сердца

Развенчан миф о жирных молочных продуктах

Международная команда ученых изучила, как употребление молочных продуктов влияет на работу сердца. В исследовании приняли участие десятки тысяч жителей 17 разных стран.

Выводы оказались неожиданными: оказалось, что люди, которые употребляли молочные продукты с обычным и высоким уровнем жирности, имели более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, которые употребляли обезжиренные молочные продукты. Ученые сделали вывод, что жирное молоко, творог, сметана и другие молочные продукты не только безопасны, но и полезны для сердца.

Немного кофе полезно для сердца

Европейское общество кардиологов подтвердило, что небольшое или умеренное потребление кофе (до трех небольших и не очень крепких чашек в день) снижает риск инсульта на 21% и смертельных заболеваний сердца на 17%.

Чтобы прийти к такому выводу, кардиологи 10–15 лет наблюдали за 469 тысячами пациентов британских больниц.

Даже бокал вина опасен для сердца

Исследователи из Калифорнии установили, что один бокал вина может быстро повысить риск фибрилляции предсердий у пьющего — употребление алкоголя значительно увеличивает вероятность нарушения сердечного ритма в течение нескольких часов.

Полученные данные противоречат преобладающему мнению о том, что немного красного вина может обладать “кардиозащитным действием”.

Орехи нужно есть каждый день

Здоровые пожилые люди, которые съедали горсть грецких орехов каждый день в течение двух лет, снизили в своем организме уровень липопротеинов низкой плотности - основных переносчиков холестерина, который связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Американские кардиологи, которые провели это исследование, советуют регулярно употреблять грецкие орехи, которые являются богатым источником жирных кислот омега-3, оказывающих благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

И пить больше воды