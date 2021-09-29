ФОТО | “Затмила голливудских звезд!” Кейт Миддлтон в прозрачном платье произвела фурор на премьере нового “Бонда”

Герцоги Кембриджские прибыли с принцем Чарльзом и его женой Камиллой Паркер-Боулз. Они позировали на красной ковровой дорожке у “Альберт-холла”. Бывший муж принцессы Дианы и его сын предпочли классические черные костюмы с бабочками. Камилла предстала в голубом платье в пол.

Всеобщее внимание было приковано к Миддлтон. Она облачилась в золотое платье из прозрачной ткани от Jenny Packham с декольте и шлейфом. Стоимость такой модели составляет 3800 долларов (около 3250 евро). Наряд, щедро расшитый золотыми пайетками, подчеркнул стройную фигуру многодетной мамы. Его дополнили золотистые туфли на шпильке.



Кейт предстала с изысканной вечерней прической. Ее волосы завили в локоны и собрали на затылке. Визажисты постарались и с макияжем. Глаза герцогини выделили темные тени, а скулы — мерцающая пудра с эффектом загара. Финальным штрихом стали драгоценности: бриллианты сверкали в ушах и на руках Миддлтон.

Высокие гости пообщались с исполнителями ролей в фильме — Дэниелом Крейгом, Леа Сейду и Рами Малеком. Королевских персон представили команде картины, включая сценаристов Нила Первиса, Фиби Уоллер-Бридж и Роберта Уэйда.



Поклонники королевской семьи бурно отреагировали на появление Кейт с родственниками на мероприятии. “Потрясающий выбор, просто космически прекрасная”, “Всё откровенней становитесь!”, “Это лучший look Миддлтон! Затмила голливудских звезд!”, “Королева красной дорожки и человеческих сердец!”, “Икона стиля”, “Самая красивая женщина планеты! Безупречная!”, “Дива, Кейт бы самой в кино сниматься. Она бы имела успех”, “Супермодель! Изящная, как статуэточка. А платье — невероятное просто. Восторг неописуемый”, — прокомментировали британцы в соцсетях.

