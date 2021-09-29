Мода и стиль
29.09.2021, 09:25

ФОТО | “Затмила голливудских звезд!” Кейт Миддлтон в прозрачном платье произвела фурор на премьере нового “Бонда”

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ZUMAPRESS.com
Накануне в Лондоне прошла мировая премьера ленты Кэри Фукунаги “Не время умирать”, о спецагенте Джеймсе Бонде. Представители британской королевской семьи оказались в числе почетных гостей раута, пишет Cosmo.

Герцоги Кембриджские прибыли с принцем Чарльзом и его женой Камиллой Паркер-Боулз. Они позировали на красной ковровой дорожке у “Альберт-холла”. Бывший муж принцессы Дианы и его сын предпочли классические черные костюмы с бабочками. Камилла предстала в голубом платье в пол.

Всеобщее внимание было приковано к Миддлтон. Она облачилась в золотое платье из прозрачной ткани от Jenny Packham с декольте и шлейфом. Стоимость такой модели составляет 3800 долларов (около 3250 евро). Наряд, щедро расшитый золотыми пайетками, подчеркнул стройную фигуру многодетной мамы. Его дополнили золотистые туфли на шпильке.
Члены королевской семьи пришли на кинопремьеру

Кейт предстала с изысканной вечерней прической. Ее волосы завили в локоны и собрали на затылке. Визажисты постарались и с макияжем. Глаза герцогини выделили темные тени, а скулы — мерцающая пудра с эффектом загара. Финальным штрихом стали драгоценности: бриллианты сверкали в ушах и на руках Миддлтон.

Высокие гости пообщались с исполнителями ролей в фильме — Дэниелом Крейгом, Леа Сейду и Рами Малеком. Королевских персон представили команде картины, включая сценаристов Нила Первиса, Фиби Уоллер-Бридж и Роберта Уэйда.


Поклонники королевской семьи бурно отреагировали на появление Кейт с родственниками на мероприятии. “Потрясающий выбор, просто космически прекрасная”, “Всё откровенней становитесь!”, “Это лучший look Миддлтон! Затмила голливудских звезд!”, “Королева красной дорожки и человеческих сердец!”, “Икона стиля”, “Самая красивая женщина планеты! Безупречная!”, “Дива, Кейт бы самой в кино сниматься. Она бы имела успех”, “Супермодель! Изящная, как статуэточка. А платье — невероятное просто. Восторг неописуемый”, — прокомментировали британцы в соцсетях.
Смотрите, в чем пришли на премьеру нового "Бонда" другие звёзды:
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