10 тревожных сигналов от организма, которые мы игнорируем

Мировая наука классифицирует большое количество типов головной боли, есть классификации, где счет видов идет на сотни . Но фундаментально все боли делятся на две группы: первичные и вторичные, то есть возникающие вследствие нарушения работы головного мозга (первичные) и провоцируемые другими болезнями (вторичные).

Если же вы стали регулярно просыпаться рано утром без особой причины, то причиной может быть депрессия . В таком случае вместе с бессонницей часто появляются раздражительность, потеря веса, трудности с памятью. Депрессия - серьезное, отнюдь не выдуманное заболевание с крайне тяжелыми последствиями в запущенных случаях, поэтому при наличии бессонницы, а особенно комбинации симптомов, обязательно необходимо обращаться к врачам.

Нарушение сна — частый спутник многих неврологических расстройств. Иногда причинами бессонницы становятся стрессы и переутомление. Врачи рекомендуют вести дневник сна, фиксируя примерное время засыпания и подъема. Сейчас многие пользуются фитнес-браслетами, которые сами это делают достаточно точно.

Некоторые состояния, такие как закупоривание камнем протока желчного пузыря или острый аппендицит, требуют немедленного вмешательства. Безусловно, сложно при каждой боли в животе обращаться к доктору. Здесь придется слушать свой организм и каждый случай рассматривать отдельно.

Однако спазм тоже не возникает сам по себе. Причиной может быть гастрит, колит, язва, перитонит, разрыв аппендикса и не только. Самостоятельно очень сложно понять, что именно произошло.

По данным опроса , 45% людей, почувствовав боль в животе, примут анальгетик, и лишь 28% выпьют спазмолитик. Правы вторые, ведь в 60% причиной неприятных ощущений действительно становится спазм — чрезмерное сокращение мышц. Прием анальгетика не только не устранит причину, но и замаскирует ее от врача.

Плохой признак, когда одышка появляется при физической нагрузке внезапно, а не нарастая раз от раза. В таком случае причиной затрудненного дыхания может быть ишемическая болезнь сердца, легочная гипертония или острая коронарная недостаточность. Звучит настолько серьезно, что нет никаких сомнений: пора идти в поликлинику.

В последнем случае боль может сопутствовать раку и заражению вич-инфекцией, мигрени и множеству других диагнозов. Здесь в очередной раз можно посоветовать обратиться в больницу, так как там есть пошаговая отработанная методика, позволяющая отсечь лишние варианты и верно определить болезнь.

Похудение

Конечно же, речь идет о случае, когда человек худеет незапланированно и в целом против логики питания и режима дня. Если это длится около двух месяцев, то причина может быть очень серьезная: рак или диабет. Для рака также характерны непроходящая усталость, необъяснимые боли, нарушения при мочеиспускании и дефекации, незаживающие ранки, в том числе во рту. Впрочем, даже это — неполный список, который может меняться, ведь видов онкозаболеваний много.

Тошнота

Кроме самых банальных и “легких” причин вроде переедания или отравления, в том числе алкоголем, тошнота может сигнализировать о более опасных состояниях. В их числе кишечная непроходимость, острая печеночная недостаточность, аппендицит. Все эти состояния требуют вмешательства, как минимум медикаментозного лечения. А в случае с аппендицитом задержка в обращении за помощью и вовсе может быть фатальной.

Боль в шее

Этот симптом на фоне перечисленных кажется совсем уж безобидным. По статистике, с этой проблемой сталкивается примерно 66-75% населения планеты. Несмотря на то, что чаще всего за этим действительно не стоит ничего серьезного, может встречаться при ревматоидном артрите, СПИДе или онкологическом заболевании. Но скорее всего в этих случаях вы заметите что-то иное раньше. Да и для врачей будет сложно поставить такие тяжелые диагнозы, раскрутив цепочку именно с этого симптома. Скорее всего, причина проще, и вполне вероятно это механическое повреждение, переохлаждение или перенапряжение шейных мышц.

Пелена и искры перед глазами