ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | Жительница Тарту — о мужчинах и свиданиях: “Эти две вещи во время знакомства не делал ни один мужчина, но я перед ними просто преклоняюсь”

“Я одинока, и у меня также много одиноких подруг. Конечно, у меня были и замужние подруги, но именно от одиноких людей я слышу истории об ухаживаниях, от который пропадает дар речи. Конечно, эти истории рассказаны, в основном, женщинах, хотя и среди них самих есть такого рода “мастера”.

Мужчина, который после трех месяцев знакомства заявляет, что не совсем готов к отношениям. Мужчина, который ведет вас в оперу и на романтический ужин, но затем говорит, что хочет, чтобы все было “по-простому” и — опять — не хочет отношений. Мужчина, который отвечает на ваши сообщения через шесть часов или на следующий день. Мужчина, который считает, что нормально развлекаться еще и с другими подругами… Вы, наверняка, понимаете мою мысль.

Тогда представьте, что чувствует мое маленькое южноэстонское сердце, когда спутник, найденный мной на портале знакомств, всегда отвечает на мои сообщения в разумные сроки. Или дает мне знать, если спешит, и не может сходу углубиться в тему, которую я хотела обсудить. И отвечает чуть позже. В тот же день, позвольте добавить!

А еще - как будто предыдущего мало, чтобы современная принцесса упала в обморок - он сам рассказывает о своих делах и планах. Мне не нужно догадываться или следить самой. Например, куда и с кем он пошел.

Он также упоминает в разговоре, есть ли у него какие-то планы или обязательства на следующие выходные. Никаких хитроумных загадок! Мужчина, который не хочет, чтобы я дома нервничала и грызла ногти, думая о том, что он и с кем делает, а сам рассказывает об этом с открытыми картами. У меня никогда раньше не было такого нормального начала отношений.

Нет, он не обещал мне достать луну и звезды с неба и не поклялся в вечной верности. Он просто НОРМАЛЬНЫЙ! Преклоняюсь перед тобой, мой нормальный мужчина!”