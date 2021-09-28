Журнал The Lancet назвал женщин "телами с вагинами" и вызвал скандал

Феминистка Лиза Лазерсон в разговоре с "Газетой.Ru" предположила, что политкорректность журнала на этот раз сыграла с ним злую шутку.

Новый номер The Lancet вышел с цитатой "Анатомию и физиологию тел с вагинами всегда упускают из вида" на обложке. В статье автор рассказывает о том, как выставки в недавно закрывшемся Музее вагины в Лондоне помогали преодолевать стигму на тему менструации.

По мнению феминистки и режиссера Лизы Лазерсон, журналист хотел избежать обвинений в трансфобии (поскольку менструация бывает не только у женщин, но и у трансмужчин), но подобрал очень неудачное словосочетание - "тела с вагинами".

"Возможно, редакторы уважаемого научного журнала Lancet хотели быть политкорректными, используя выражение "тела с вагинами", а получилось как в женоненавистнических статьях двачеров (анонимный форум). Вот это поворот," - сказала Лазерсон.

Публикация журнала в Twitter собрали сотни лайков и тысячи комментариев. Самые популярные из них содержат критику в адрес издания.

"Как вы можете использовать дегуманизирующий термин "тела с вагинами", когда есть слова "женщина" и "женский"?

"Вы провалили войну против стигматизации менструации. Более того, вы усугубили женоненавистничество, стерев слово "женщины". Под "телами с вагинами" могут подразумеваться коровы и кобылы. Перестаньте обесчеловечивать нас".

"Менструальный стыд - ничто по сравнению со стыдом говорить слово "женщина".

"А мужчин вы называете "телами с пенисами"? Ну конечно же нет. Вы используете унизительные термины только по отношению к женщинам, потому что вы женоненавистники. Оставьте себе фальшивое беспокойство о женщинах. Вы его поддерживаете, вы его увековечиваете".

Одна из пользовательниц потребовала от The Lancet извиниться перед читателями за формулировку, обратив внимание на то, что в статье отдается предпочтение трансперсонам.