Душераздирающая история! 31-летняя женщина умерла от рака груди через месяц после того, как врачи сказали, что она "слишком молода для этого"

Жительница Британии Шинейд Ричардс (31) обратилась к семейному врачу через несколько месяцев после того, как в 2019 году обнаружила уплотнение в груди. Тогда еще 29-летняя Шинейд откладывала визит к врачу, потому что не думала, что у нее может быть рак груди.

Затем женщина долгое время ходила от врача к врачу, потому что из-за ее юного возраста они также не думали, что у нее может быть рак груди. Муж женщины Лайам МдДонах (33) однако не согласился с версией врачей, и продолжал вместе с женой посещать разных специалистов, пока у Шинейд, наконец, не был диагностирован рак груди 4 стадии, который к тому моменту уже распространился по всему телу.

Несмотря на суровый диагноз, Шинейд и Лайам, которые были вместе уже 12 лет, поженились 19 августа 2021 года.

“Все улыбались в тот день. Ей было очень плохо, но это на сто процентов показало, какой она была на самом деле — она боролась, чтобы быть с нами и выглядеть храброй. Это было очень важно для нас. Она была потрясающим, прекрасным человеком”, — вспоминает Лайам.

У пары растут две очаровательные дочки — Пэйдж (7) и Джоджи (10).

К сожалению, молодая женщина умерла всего через несколько недель после свадьбы.

“Когда мы были в больнице, никто не мог поверить, что у такой молодой женщины может быть такой суровый диагноз. Мы тоже не верили”, — вспоминает Лайам.

Он решил поделиться этой историей, чтобы люди всегда шли к врачам и проверяли, если чувствуют, что с ними что-то не в порядке — независимо от возраста.

“Это может случиться с кем угодно”, — сказал мужчина.

Источник: The Sun



