Я – мама
28.09.2021, 15:38

Душераздирающая история! 31-летняя женщина умерла от рака груди через месяц после того, как врачи сказали, что она "слишком молода для этого"

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Foto: Shutterstock
Мать двоих детей умерла всего через месяц после того, как врачи сказали ей, что она еще слишком молода для этого диагноза, пишет The Sun.

Жительница Британии Шинейд Ричардс (31) обратилась к семейному врачу через несколько месяцев после того, как в 2019 году обнаружила уплотнение в груди. Тогда еще 29-летняя Шинейд откладывала визит к врачу, потому что не думала, что у нее может быть рак груди.

Затем женщина долгое время ходила от врача к врачу, потому что из-за ее юного возраста они также не думали, что у нее может быть рак груди. Муж женщины Лайам МдДонах (33) однако не согласился с версией врачей, и продолжал вместе с женой посещать разных специалистов, пока у Шинейд, наконец, не был диагностирован рак груди 4 стадии, который к тому моменту уже распространился по всему телу.

Несмотря на суровый диагноз, Шинейд и Лайам, которые были вместе уже 12 лет, поженились 19 августа 2021 года.

“Все улыбались в тот день. Ей было очень плохо, но это на сто процентов показало, какой она была на самом деле — она боролась, чтобы быть с нами и выглядеть храброй. Это было очень важно для нас. Она была потрясающим, прекрасным человеком”, — вспоминает Лайам.

У пары растут две очаровательные дочки — Пэйдж (7) и Джоджи (10).

К сожалению, молодая женщина умерла всего через несколько недель после свадьбы.

“Когда мы были в больнице, никто не мог поверить, что у такой молодой женщины может быть такой суровый диагноз. Мы тоже не верили”, — вспоминает Лайам.

Он решил поделиться этой историей, чтобы люди всегда шли к врачам и проверяли, если чувствуют, что с ними что-то не в порядке — независимо от возраста.

“Это может случиться с кем угодно”, — сказал мужчина.

Источник: The Sun


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