Постоянно откладываете на потом работу или учебу? 4 совета эстонских экспертов, как перестать прокрастинировать
Скорее всего, многие из нас хоть раз задумывались, что успели бы очень много, если бы посвятили делу весь отведенный на него час. В реальности же на работу ушло около двадцати минут, а все остальное время мы потратили на всякие посторонние занятия. Людям свойственно откладывать на потом даже приятные вещи — упасть в кровать от усталости, но вместо того, чтобы сладко заснуть, еще пару часов листать Instagram или бездумно смотреть видео в TikTok.
“Сейчас, во время пандемии, ситуация стала еще серьезнее, потому что для многих дом и работа или учеба не разделены физически. Мы весь день сидим дома, и граница между рабочим или учебным временем и свободным временем стирается”, - объяснила руководитель программы цифрового образования Samsung Solve for Tomorrow Эгле Тамелите.
Solve for Tomorrow рассказывает, как перестать прокрастинировать и откладывать дела на потом:
1. Выясните, почему вы в принципе откладываете выполнение дел
Часто у прокрастинации есть более глубинная причина, чем просто лень. Возможно, вы чувствуете, что для выполнения конкретного задания вам не хватает знаний? Это вообще не ваша сильная сторона? Какой бы ни была истинная причина, если вы ее знаете, то проще понять задачу или найти решение.
2. Сделайте задачу приятнее
Ученые считают, что во время прокрастинации в человеке борются две стороны: часть мозга, отвечающая за рациональное мышление, хочет завершить работу, а вторую часть интересует немедленное удовлетворение — например, просмотр смешных видео в TikTok. Поэтому нужно сделать так, чтобы задача тоже приносила удовлетворение. Можно включить фоном любимую музыку или награждать себя чем-нибудь сладким за каждую прочитанную страницу.
3. Используйте список пунктов “to-do-list” и ограничьте время
Составьте список дел и определите время для выполнения каждого пункта. Список разбейте на небольшие промежуточные этапы, чтобы “отметить галочкой” даже небольшие выполненные задачи. Не устанавливайте лимит времени как “2 часа на домашнее задание”. Лучше запишите конкретно, что на одну задачу выделено 10 минут, на другую 15 минут, на перерыв 5 минут, и так далее.
4. Определите приоритеты
Не обязательно сразу же выполнять все задачи. Вместо беспокойства по поводу того, что вы отложили на потом все дела и не сделали ничего, определите, что абсолютно необходимо сделать как можно быстрее, а что — не обязательно срочно. Здесь в игру снова вступает принцип немедленного удовлетворения, а еще старый добрый совет из книги “Весна” Оскара Лутса: если не можешь сделать все задание, сделай хотя бы половину.
В этом учебном году Программа цифрового образования Samusung и соревнование Solve for Tomorrow как раз занимаются тем, как молодые люди сами могут создать разумный баланс между временем, проведенным в Интернете, и реальным миром.
Призовой фонд финала Solve for Tomorrow составляет 18 000 евро. Занявшая первое место команда получит 5 000 евро, а также устройства Samsung стоимостью еще 5 000 евро. Помимо экспертов Samsung, из Эстонии среди наставников и жюри конкурса будут представители TalTech, Mektory, Startup Estonia, Study in Estonia, Министерства образования и науки, Lift99, Junior Achievement Estonia и ряда других предприятий, связанных с образованием и инновациями.
Всю информацию о конкурсе Solve for Tomorrow и условиях можно найти на сайте www.solvefortomorrow.ee, а новости и объявления на странице программы в Facebook. На сайте программы также представлен ряд обучающих видео, созданных в рамках программы Дигитального IQ.