Лучший результат в истории! Команда Эстонии заняла 7 место в мировом финале крупнейшего кулинарного конкурса Bocuse d'Or

Первое место в мировом финале Bocuse d’Or заняла сборная Франции, второе — Дания, а третье — Норвегия. Всего в финале принимала участие 21 команда.

Эстонию на финале в Лионе представили Артур Казарицкий, Магнус Розендаль и Хампус Рисберг.

На странице Bocuse d`Or Estonia в Facebook Артур Казарицкий, возглавивший эстонскую команду, представил свое меню следующим образом:

“При составлении меню набора на вынос (за отведенное время команда должна была приготовить и сервировать набор на вынос из трех блюд (takeaway box) — дань Bocuse D’Or 2021 пандемийным временам — и блюдо на подносе (platter), — прим.) меня вдохновляли детские воспоминания и эстонские вкусы, которые всегда остаются в моем сердце, где бы я ни путешествовал и не жил.

Вкусовые впечатения начинаются с салата из помидоров и хрустящих свежих овощей, за которым следует кремовая креветка с ароматами цитрусовых, чеснока и петрушки. Десерт легкий и воздушный, в него входит ванильный крем с засахаренными помидорами, жареными орехами и фруктовым сабайоном.

Блюдо на подносе и его рецепт посвящены моим родителям и замечательным домашним блюдам, которыми мы делили с моей семьей. Это дань кулинарным традициям Южной и Западной Эстонии, которые вдохновляют меня своим чистым, богатым и тонким вкусом. Времена года в Эстонии четко отличаются друг от друга дарами природы (лесными и морскими). Сегодня я предлагаю жюри конкурса возможность ощутить вкус эстонской осени”.

Смотрите фотографии блюд, приготовленных Артуром Казарицким и его командой: