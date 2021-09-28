Почему нельзя завтракать круассаном и кофе: врачи рассказали о худших блюдах для завтрака(9)
Медики призывают отказаться в первую очередь от кофе с утра. Выпитый до приема пищи, он может привести к проблемам с пищеварением — вплоть до развития гастрита. “Кофе стимулирует секрецию соляной кислоты в желудке, раздражает слизистую, а также вызывает рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок. Отсюда изжога, тошнота, тяжесть и, как следствие, развитие гастрита. А вот после полноценного завтрака чашка кофе — источник микроэлементов и антиоксидантов”, — объяснил изданию врач-гастроэнтеролог Сергей Логинов.
Вредными оказались также быстрые и сытные хлопья и растворимые каши: насыщение благодаря им приходит быстро, но ненадолго. “Хлопья и каши содержат большое количество углеводов и повышают уровень глюкозы в крови. Сначала это насыщает, стимулирует подъем сил, но уже скоро голод вернется”, — отмечает врач-гастроэнтеролог Татьяна Батюхно.
В список утренней “запрещенки” она также включила йогурты и другие кисломолочные продукты: “Если вы съедите натощак один йогурт, то пользы от него не будет. Вырабатывающийся желудочный сок будет только раздражать желудок. Кисломолочные продукты улучшают пищеварение при употреблении через два часа после еды или перед сном”.
Завтрак “как в кино” хорош только для картинки. Кофе, круассан и свежевыжатый сок — это не только тройной удар по желудку, но и лишние килограммы на весах. “Мучные изделия на голодный желудок вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина. И если булочка или печенье — ваш любимый завтрак, то не удивляйтесь потом появлению лишних килограммов. А в сочетании с кислым свежевыжатым соком это еще и вред желудку и поджелудочной железе”, — предупреждает Сергей Логинов.
Наряду с соком очень много кислоты содержится во фруктах и ягодах. Чтобы не спровоцировать гастрит, язву и изжогу, врачи рекомендуют отказаться от употребления на завтрак яблок и цитрусовых.
Но лидируют в списке худших блюд для завтрака бутерброды с колбасой. “В бутербродах нет ничего полезного. Это один из худших вариантов для завтрака, поскольку обеспечивает организм большим количеством жиров и калорий. Если вы не представляете свое утро без бутерброда, замените обычный хлеб на цельнозерновой, а колбасу — на сыр”, — советует Татьяна Батюнхо.
Многие начинают свое утро со стакана воды. Однако и тут надо быть начеку — вода должна быть определенной температуры. “Стакан теплой воды стимулирует секрецию и моторику органов пищеварения. А вот горячая вода повреждает слизистую пищевода и со временем может способствовать развитию рака. Не стоит добавлять в воду мед или лимон, так как эти продукты могут раздражать слизистую желудка”, — обращает внимание Сергей Логинов.
Отказавшись от вредных блюд, специалисты рекомендуют обратить внимание на продукты с высоким содержанием белков и сложных углеводов. “Идеальный завтрак должен содержать все макронутриенты, но в правильной форме, — рассказывает нутрициолог Екатерина Маслова. — Обязательно должны быть белки — животные или растительные. Это могут быть яйца, птица, морепродукты, бобовые, тофу. Углеводы на завтрак также непременно должны быть, но не простые вроде выпечки, белого хлеба, хлопьев или каш быстрого приготовления, а сложные — цельные крупы (гречка обычная и зеленая, киноа, требующая варки овсянка, амарант, булгур, нешлифованный рис), цельнозерновой хлеб и овощи — свежие или с легкой термической обработкой”. Необходимо добавить и жиры — авокадо, немного сливочного масла, растительные масла холодного отжима.
“Примеры хорошего завтрака: омлет с креветками и с овощным салатом с оливковым маслом, авокадо-тост на цельнозерновом хлебе, несладкая каша из киноа с кусочком сливочного масла и курица на пару, рассыпчатая гречневая каша с кокосовым маслом и авокадо, зеленый салат с овощами и яйцом-пашот”, — рекомендует нутрициолог.
При этом отказываться от кофе, круассанов и сока не обязательно. Просто они не должны быть первым, что вы едите. “Есть принцип так называемой “второй еды“ — если вы сначала натощак съедаете что-то сладкое, то у вас резко поднимается уровень сахара в крови, в ответ на что поджелудочная железа сразу вырабатывает много инсулина. Но если вы сначала съедаете что-то несладкое, например, омлет со шпинатом или запеченные овощи с маслом, то съеденное минут через 10-15 сладкое уже не повлияет сильно на выработку инсулина. Так что, если вам очень хочется на завтрак круассан со сладким капучино или фрукты, сначала съешьте что-то несладкое”, — подытоживает Маслова.