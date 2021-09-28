Почему нельзя завтракать круассаном и кофе: врачи рассказали о худших блюдах для завтрака

Медики призывают отказаться в первую очередь от кофе с утра. Выпитый до приема пищи, он может привести к проблемам с пищеварением — вплоть до развития гастрита. “Кофе стимулирует секрецию соляной кислоты в желудке, раздражает слизистую, а также вызывает рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок. Отсюда изжога, тошнота, тяжесть и, как следствие, развитие гастрита. А вот после полноценного завтрака чашка кофе — источник микроэлементов и антиоксидантов”, — объяснил изданию врач-гастроэнтеролог Сергей Логинов.

Вредными оказались также быстрые и сытные хлопья и растворимые каши: насыщение благодаря им приходит быстро, но ненадолго. “Хлопья и каши содержат большое количество углеводов и повышают уровень глюкозы в крови. Сначала это насыщает, стимулирует подъем сил, но уже скоро голод вернется”, — отмечает врач-гастроэнтеролог Татьяна Батюхно.

В список утренней “запрещенки” она также включила йогурты и другие кисломолочные продукты: “Если вы съедите натощак один йогурт, то пользы от него не будет. Вырабатывающийся желудочный сок будет только раздражать желудок. Кисломолочные продукты улучшают пищеварение при употреблении через два часа после еды или перед сном”.

Завтрак “как в кино” хорош только для картинки. Кофе, круассан и свежевыжатый сок — это не только тройной удар по желудку, но и лишние килограммы на весах. “Мучные изделия на голодный желудок вызывают резкий скачок сахара в крови и выброс инсулина. И если булочка или печенье — ваш любимый завтрак, то не удивляйтесь потом появлению лишних килограммов. А в сочетании с кислым свежевыжатым соком это еще и вред желудку и поджелудочной железе”, — предупреждает Сергей Логинов.

Наряду с соком очень много кислоты содержится во фруктах и ягодах. Чтобы не спровоцировать гастрит, язву и изжогу, врачи рекомендуют отказаться от употребления на завтрак яблок и цитрусовых.