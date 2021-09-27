10-летняя девочка из волости Мярьямаа спасла подругу и получила медаль от Спасательного департамента

13 октября прошлого года 10-летняя Кендра Юленурм, ее младшая сестра Кете-Ли и подруга Сийри-Анетт играли в прятки между тюками сена в волости Мярьямаа и волости Тидувере.

Был вторник. Рабочий день подходил к концу, но отец Кендры и Кете-Ли все еще был на работе. Мама со старшим ребенком занималась фортепиано.

Девочки без разрешения решили пойти поиграть в прятки в поле в полукилометре от дома. Настала очередь Кете-Ли искать, а Кендра и Сийри-Анетт прятались.

Когда Кете-Ли нашла Сийри-Анетт, та не могла выбраться из тюков с сеном. Кете-Ли позвала Кендру и та сказала, чтобы Кете-Ли быстро сходила домой и принесла телефоны, которые девочки не взяли с собой.

Когда Кете-Ли ушла, Кендра осталась с Сийри-Анетти. Сквозь слезы Сийри-Анетт сказала своей девушке, что боится умереть. Кендра утешала ее, что та не умрет, что она позвонит и позовет на помощь.