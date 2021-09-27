ФОТО | Рембрандт, Ван Гог и Караваджо. Лекция к трехлетию проекта ART Showcase собрала в Таллинне настоящий аншлаг

Что же заставляет гостя ждать с нетерпением каждую следующую лекцию? Уютная атмосфера ресторана, вкусная еда, бокал ароматного вина, безупречно отлаженная работа организаторов и, конечно же, всегда интригующие и увлекательные лекции от обаятельной и харизматичной Дарьи!

23 сентября состоялась очередная интереснейшая лекция на тему — “Великие художники перевернувшие историю”, посвящённая самым знаменитым художникам в истории искусства, в период с 1300 по 2021 годы.

Во время лекции гости узнали, почему современная живопись начинается именно с Джотто; как Ван Эйк придумал новый тип портрета; как Дюрер боролся с фальсификаторами своих работ. Обсудили какие загадки спрятаны в кодексах Леонардо и как Караваджо повлиял на Рембрандта.

Также выяснили, можно ли Тёрнера считать импрессионистом, а Бэнкси — интеллектуалом нашего времени. Узнали об истории с отрезанным ухом Ван Гога и выяснили, почему картины Пикассо, при всей кажущейся простоте, продаются за миллионы.

Лектор: искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом — эксперт аукционного дома Sotheby’s, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта “Лекции об искусстве в венских музеях” и арт-путешествий в Италию.

Даты и темы запланированных лекций можно узнать на официальной странице организатора в социальных сетях: @showcase.pr.project. Также дополнительную информацию возможно уточнить по емайл или телефону: showcaseprproject@gmail.com, +372 5129057, +372 5058143

Смотрите, как прошла лекция искусствоведа Дарья Сабитовой, приуроченная к дню рождения проекта ART Showcase:



