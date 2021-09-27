Жители Эстонии стали чаще задумываться о том, чтобы стать приемными родителями

Целью кампании “Ребенок ждет семью” было найти попечительские семьи, а также повысить осведомленность и нормализовать отношение общества к теме замещающего попечительства и приемного родительства.

По словам Кади Абе, креативного директора кампании,она впервые показала ситуацию с точки зрения ребенка, а не семьи. “В конце концов, ведь именно ребенок — тот, кому важнее всего найти семью и дом”, — добавляет Абе. И, как оказалось, большая часть аудитории верно восприняла этот посыл. Вот что говорили люди:

“В Эстонии много детей, которые не могут расти в доме, где о них заботятся, где им хорошо. Нужно больше попечительских семей, которые возьмут в свои семьи детей, у которых есть и свои родители и близкие, но они по каким-то причинам не могут заботиться о детях в данный момент”.

“Приглашаются семьи, готовые взять на воспитание ребенка из другой семьи, испытывающего трудности в собственном доме. Речь идет о том, чтобы поощрять людей делать это и избавиться от предрассудков”.

“Дети ждут приемную семью, чтобы расти в ней в то время, когда их биологические родители не в состоянии заботиться о них, а расти в детском доме — это не дело”.

“Если возможно, предложите ребенку семью и дом — примите его в свою семью усыновив его или взяв на себя роль приемной семьи”.

“Что детям нужны приемные семьи и что стать попечителем не очень сложно. Кампания призывает семьи брать на воспитание детей, у которых нет родителей или семьи”.

“Приемные семьи необходимы для того, чтобы многие дети могли жить полноценной жизнью”.

Благодаря рекламным материалам социальной кампании “Ребенок ждет семью” 5% населения всерьез задумались о том чтобы стать попечителями, т. е. приемными родителями.