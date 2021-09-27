Жители Эстонии стали чаще задумываться о том, чтобы стать приемными родителями(3)
Целью кампании “Ребенок ждет семью” было найти попечительские семьи, а также повысить осведомленность и нормализовать отношение общества к теме замещающего попечительства и приемного родительства.
По словам Кади Абе, креативного директора кампании,она впервые показала ситуацию с точки зрения ребенка, а не семьи. “В конце концов, ведь именно ребенок — тот, кому важнее всего найти семью и дом”, — добавляет Абе. И, как оказалось, большая часть аудитории верно восприняла этот посыл. Вот что говорили люди:
“В Эстонии много детей, которые не могут расти в доме, где о них заботятся, где им хорошо. Нужно больше попечительских семей, которые возьмут в свои семьи детей, у которых есть и свои родители и близкие, но они по каким-то причинам не могут заботиться о детях в данный момент”.
“Приглашаются семьи, готовые взять на воспитание ребенка из другой семьи, испытывающего трудности в собственном доме. Речь идет о том, чтобы поощрять людей делать это и избавиться от предрассудков”.
“Дети ждут приемную семью, чтобы расти в ней в то время, когда их биологические родители не в состоянии заботиться о них, а расти в детском доме — это не дело”.
“Если возможно, предложите ребенку семью и дом — примите его в свою семью усыновив его или взяв на себя роль приемной семьи”.
“Что детям нужны приемные семьи и что стать попечителем не очень сложно. Кампания призывает семьи брать на воспитание детей, у которых нет родителей или семьи”.
“Приемные семьи необходимы для того, чтобы многие дети могли жить полноценной жизнью”.
Благодаря рекламным материалам социальной кампании “Ребенок ждет семью” 5% населения всерьез задумались о том чтобы стать попечителями, т. е. приемными родителями.
Реклама социальной кампании “Ребенок ждет семью” заставила 5 % людей всерьез задуматься о том, чтобы стать приемным родителем, 10 % изучили вопрос о замещающем попечении, 47 % заинтересовались темой и 55 % обратили внимание на кампанию. Конечно, окончательную оценку воздействия кампании можно будет сделать в конце года, поскольку желание стать попечительской семьей не возникает в одночасье, а требует взвешенных размышлений. Однако можно говорить о том, что в период кампании люди звонили и писали в Департамент социального страхования, чтобы узнать больше об этом вопросе, что дает надежду на то, что обращений будет больше.
“Мы должны выразить благодарность людям, которые со всей душой и с неизменным упорством занимаются делом попечительских семей в Эстонии, потому что продолжающаяся тенденция опросов из года в год показывает заметное снижение негативных стереотипов о воспитанниках детских домов”, — говорит Маури Сеэт, руководитель отдела исследований компании Havas, участвовавшей в проведении кампании.
“Этой кампанией мы хотели побудить людей задуматься о возможности предложить детям любовь и заботу в кругу своей семьи”, — пояснила Надежда Леоск, советник службы замещающего попечительства Департамента социального страхования. По ее словам, существует множество причин, по которым дети не могут расти со своими биологическими родителями.
“Случается, родители неожиданно заболевают, они могут иметь проблемы с зависимостью или другие жизненные трудности. В этом случае мы стараемся как можно скорее найти ребенку новый дом и заботливую семью. Попечитель, т.е. приемный родитель — это как мать или отец для ребенка, он ежедневно заботится о нем, любит и поддерживает его в радостях и заботах, — сказала она, добавив: “Стать попечительской семьей — это не эмоциональный порыв, это взвешенное, осознанное решение, на принятие которого требуется время. Я надеюсь и верю, что теперь все больше и больше людей станут задумываться о возможности предоставить заботу и любовь детям, которые так в этом нуждаются”.
В конце 2019 года в Эстонии в попечительских семьях находились 133 ребенка, в конце 2020 года — 145, а по состоянию на август 2021 года — 163, из которых 24 обрели семью в текущем году. Но детей, нуждающихся в семье, во много раз больше — около 800 детей разного возраста. Большинству из них от 7 до 14 лет (около 52 %). Дети в возрасте 15-19 лет составляют 35 % от общего количество, а меньше всего проживает в замещающих семьях и семейных домах детей от 0 до 6 лет. Почти 300 детей имеют тяжелую и глубокую инвалидность. Ежегодно из семей изымаются около 250 детей, из которых более 50 % нуждаются в замещающем попечительстве.
На данный момент 25 семей готовы принять ребенка, т. е. они прошли оценку и подготовку, включая подготовительное обучение PRIDE, были признаны подходящими и ожидают решения местных самоуправлений, чтобы предложить свой дом нуждающемуся в нем ребенку.
Информационная кампания “Ребенок ждет семью” представила попечительскую семью как форму замещающего попечительства и один из вариантов воспитания детей. Важно было охватить как можно больше семей, подходящих для детей. Цель заключалась в том, чтобы повысить долю замещающего попечительства на базе семьи и нормализовать отношение общества к замещающему попечительству и приемному родительству.
Кампания “Ребенок ждет семью” была проведена в рамках проекта Европейского Социального Фонда “Повышение качества замещающего попечительства”. Подробнее об итогах кампании можно прочитать ЗДЕСЬ.
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