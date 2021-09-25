Я – мама
25.09.2021, 18:45

12-летний голландец через суд добился права на вакцинацию против Covid-19

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В Нидерландах одобрены прививки для 12-17-летних с разрешения обоих родителей
В Нидерландах одобрены прививки для 12-17-летних с разрешения обоих родителей
Getty Images
12-летний голландец через суд добился права на вакцинацию против Covid-19, чтобы получить возможность навещать свою умирающую бабушку.

Отец мальчика относится к числу вакцинных скептиков и выступал категорически против. И хотя в Нидерландах одобрена вакцинация подростков 12-17 лет, сделать прививку представителям этой возрастной категории можно только с одобрения обоих родителей.

Судья города Гронингена Барт Тромп принял сторону мальчика, постановив, что в данном деле его интересы стоят выше озабоченности отца.

В судебных материалах говорится, что истец хотел провести как можно больше времени с бабушкой, у которой диангностирован рак легких четвертой степени.

Суд отверг доводы отца о том, то вакцины не прошли достаточно клинических испытаний и могут негативно отразиться на репродуктивных органах человека.

По словам судьи, эти заявления научно не обоснованы.

Родители мальчика разведены, и мама поддержала его решение обратиться в суд.

По законам страны, если родители не могут договориться по любому вопросу, требующему их согласия, суд принимает решение в интересах ребенка.

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