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25.09.2021, 16:00

ФОТО | Модная осень по-эстонски! Смотрите, кто пришел на презентацию осенних трендов моды и красоты от агентства Polhem Estonia

 
Foto: KALEV LILLEORG
На этой неделе агентство маркетинга и коммуникаций Polhem Estonia представило свежие осенние тенденции моды, красоты и товаров для дома в ресторане Rudolf. Среди гостей были замечены известные эстонские общественные деятели, журналисты и влиятельные персоны.

В осеннем пресс-вечере приняли участие несколько брендов, носящих гордое звание общенародных любимцев, в новых коллекциях которых представлены самые популярные фасоны и цвета сезона.

Например, всегда уважаемый Max Mara представил свою коллекцию, посвященную 70-летию, а новичок на эстонском рынке — бренд American Vintage — и местный бренд Woolish представили двухсторонний цветной трикотаж.

Смотрите, как прошло мероприятие:


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