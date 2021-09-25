25.09.2021, 16:00
ФОТО | Модная осень по-эстонски! Смотрите, кто пришел на презентацию осенних трендов моды и красоты от агентства Polhem Estonia
Foto: KALEV LILLEORG
На этой неделе агентство маркетинга и коммуникаций Polhem Estonia представило свежие осенние тенденции моды, красоты и товаров для дома в ресторане Rudolf. Среди гостей были замечены известные эстонские общественные деятели, журналисты и влиятельные персоны.
В осеннем пресс-вечере приняли участие несколько брендов, носящих гордое звание общенародных любимцев, в новых коллекциях которых представлены самые популярные фасоны и цвета сезона.
Например, всегда уважаемый Max Mara представил свою коллекцию, посвященную 70-летию, а новичок на эстонском рынке — бренд American Vintage — и местный бренд Woolish представили двухсторонний цветной трикотаж.
Смотрите, как прошло мероприятие: