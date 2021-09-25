От творожного крема до лимонада. В какие известные в Эстонии продукты производители стали класть меньше сахара?
Участники пробовали два продукта с разным содержанием сахара: один был приготовлен по старому рецепту и содержал больше сахара, а другой — с более низким содержанием сахара, в настоящее время продающийся в магазинах. Категорию и вкус продуктов определи все, но вот назвать в них содержание сахара было гораздо сложнее.
Содержание сахара в участвовавших в дегустации творожных кремах Tere Emma уменьшилось почти на 30%. Если раньше творожный крем Emma с бананом содержал 16 г сахара, а ванильный крем 17 г, то теперь они содержат 10 г и 13 г сахара на 100 г соответственно.
По словам руководителя по устойчивому развитию Tere Катрин Тамм, снижением количества сахара в продуктах занимаются уже много лет. “Когда очередь дошла до кремов Emma, мы решили сделать смелый шаг и уменьшить содержание сахара почти на 30%, в основном потому, что продукт предназначен для детей, — сказала Тамм, добавив, что сложнее всего сокращать содержание сахара уже продающихся в магазинах продуктах, поскольку их вкусы потребителям хорошо знакомы. — Изменение содержания сахара в любимых продуктах также меняет их вкус, а это может понравиться не всем”.
За последние годы содержание сахара в 100 г безлактозного черничного йогурта Valio Gefilus снизилось с 14 г до 9,8 г, то есть на 30%. Это значит, что в каждом 380-граммовом стаканчике теперь почти на 16 г сахара меньше — а это целые 4 чайные ложки. Чтобы изменение вкуса не было для потребителя резким, сокращение содержания сахара происходило постепенно.
Директор по маркетингу и развитию продукции Valio Eesti Неле Йыэмаа добавила, что в процессе снижения содержания сахара в молочных продуктах есть один очень важный нюанс, который часто не принимают во внимание: “Количество сахара, указанное на упаковке молочных продуктов, не равно количеству добавленного сахара, поскольку 100 г молока уже содержат около 5 г натурального молочного сахара, то есть лактозы. Кроме того, во многих молочных продуктах используются ягоды и варенье, которые добавляют в молочный продукт натуральный фруктовый сахар. Таким образом, содержание сахара в молочных продуктах вовсе не так критично, как может показаться, читая упаковку. Тем не менее, мы планируем и дальше сокращать количество белого сахара в своей рецептуре, чтобы любители менее сладких продуктов тоже могли выбирать из широкого ассортимента”.
Среди производителей напитков в дегустации участвовала компания A Le Coq со своим знаменитым традиционным лимонадом, содержание сахара в котором понижали трижды: в 2012, 2018 и 2021 годах. Суммарно, содержание сахара в традиционном лимонаде снизилось на 14%.
Руководитель по маркетингу A Le Coq Катрин Верник, отметила, что невозможно снизить содержание сахара в продуктах за один раз: “Снижение содержания сахара — медленный процесс как с точки зрения разработки продукта, так и с точки зрения потребительских привычек. Содержание сахара нельзя уменьшить, как это делают с ценами во время кампании скидок. Его уменьшают по 2-5%, ждут несколько лет и затем вновь обновляют рецепт”.
Помимо лимонада и молочных продуктов, участники также попробовали сливочное мороженое Premia, содержащее на 47% меньше сахара и мороженое с манго и маракуйей, содержащее на 40% меньше сахара, разработанные в сотрудничестве с исследователями из Центр развития пищевых и ферментационных технологий (TFTAK), и продающиеся уже несколько лет.
По словам руководителя по маркетингу Premia Трийн Лыоке, нужно было приложить немало усилий, чтобы добиться характерных для мороженого структуры, вкуса и срока годности: “После масштабных исследований и испытаний мы вместе с учеными пришли к выводу, что лучшим решением для снижения уровня сахара является использование инулина, низкокалорийного волокнистого вещества натурального происхождения, которое является для нашего организма важным пребиотиком. При замене сахара на инулин свойства и вкус были больше всего похожи на уже представленное на рынке мороженое, а также при использовании инулина замедлилась кристаллизация льда”, — сказала Лыоке.
Согласно свежему анализу, выполненному Союзом пищевой промышленности Эстонии, только за последний год более половины эстонских производителей продуктов питания снизили содержание сахара в своих продуктах на 10% или более, вывели на рынок новые продукты с пониженным содержанием сахара и в ближайшие годы готовы разрабатывать и предлагать все больше продукции с низким содержанием сахара. В то же время исследование потребления сладостей в Эстонии показывает, что подавляющее большинство людей не готово отказаться от сахаросодержащих продуктов.
Сахар — необходимая часть сбалансированного рациона, и поэтому цель состоит не в том, чтобы полностью исключить сахар продуктов питания. Вопрос больше заключается в ожиданиях и вкусах потребителей, а также в том, насколько быстро люди привыкают к изменениям вкусов. По словам производителей, легче выйти на рынок с совершенно новым продуктом, чем менять уже хорошо известный и любимый.