От творожного крема до лимонада. В какие известные в Эстонии продукты производители стали класть меньше сахара?

Участники пробовали два продукта с разным содержанием сахара: один был приготовлен по старому рецепту и содержал больше сахара, а другой — с более низким содержанием сахара, в настоящее время продающийся в магазинах. Категорию и вкус продуктов определи все, но вот назвать в них содержание сахара было гораздо сложнее.

Содержание сахара в участвовавших в дегустации творожных кремах Tere Emma уменьшилось почти на 30%. Если раньше творожный крем Emma с бананом содержал 16 г сахара, а ванильный крем 17 г, то теперь они содержат 10 г и 13 г сахара на 100 г соответственно.

По словам руководителя по устойчивому развитию Tere Катрин Тамм, снижением количества сахара в продуктах занимаются уже много лет. “Когда очередь дошла до кремов Emma, мы решили сделать смелый шаг и уменьшить содержание сахара почти на 30%, в основном потому, что продукт предназначен для детей, — сказала Тамм, добавив, что сложнее всего сокращать содержание сахара уже продающихся в магазинах продуктах, поскольку их вкусы потребителям хорошо знакомы. — Изменение содержания сахара в любимых продуктах также меняет их вкус, а это может понравиться не всем”.

За последние годы содержание сахара в 100 г безлактозного черничного йогурта Valio Gefilus снизилось с 14 г до 9,8 г, то есть на 30%. Это значит, что в каждом 380-граммовом стаканчике теперь почти на 16 г сахара меньше — а это целые 4 чайные ложки. Чтобы изменение вкуса не было для потребителя резким, сокращение содержания сахара происходило постепенно.