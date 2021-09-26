7 продуктов, которые улучшат ваш сон осенью

Исследователи акцентировали внимание на том, что осенью люди часто испытывают хандру и стресс. В этом случае им все чаще хочется проводить уютные вечера в постели.

Одним из продуктов, которые помогут заснуть, эксперты назвали миндаль. Содержащийся в нем магний действует на человека успокаивающе.

Яблоки включают большое количество витамина С, помогающего снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшить дыхание.

Сладкий картофель батат богат клетчаткой, которая обеспечивает глубокий сон.

Еще один полезный для сна продукт — индейка. Мясо содержит триптофан, обладающий мягкими седативными свойствами.

Полезна для отдыха сладкая кукуруза. Ее часто рекомендуют есть тем, кто страдает бессонницей, из-за высокого содержания мелатонина.

Американские ученые советуют не забывать о клюкве, которая также богата витамином С и полезна для сна.

Хорошо помогает заснуть мускатный орех, снижающий кровяное давление, расслабляющий кровеносные сосуды и положительно влияющий на настроение.