7 продуктов, которые улучшат ваш сон осенью(3)
Исследователи акцентировали внимание на том, что осенью люди часто испытывают хандру и стресс. В этом случае им все чаще хочется проводить уютные вечера в постели.
Одним из продуктов, которые помогут заснуть, эксперты назвали миндаль. Содержащийся в нем магний действует на человека успокаивающе.
Яблоки включают большое количество витамина С, помогающего снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшить дыхание.
Сладкий картофель батат богат клетчаткой, которая обеспечивает глубокий сон.
Еще один полезный для сна продукт — индейка. Мясо содержит триптофан, обладающий мягкими седативными свойствами.
Полезна для отдыха сладкая кукуруза. Ее часто рекомендуют есть тем, кто страдает бессонницей, из-за высокого содержания мелатонина.
Американские ученые советуют не забывать о клюкве, которая также богата витамином С и полезна для сна.
Хорошо помогает заснуть мускатный орех, снижающий кровяное давление, расслабляющий кровеносные сосуды и положительно влияющий на настроение.