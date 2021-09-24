Департамент социального страхования взыскивает тысячи евро с новоиспеченных родителей. Будьте внимательны, чтобы с вами не случилось то же самое!

В начале августа Трийну родила второго ребенка, дочь. Старшему сыну на тот момент был 1 год и 3 месяца. Родители двух маленьких детей не изучали закон досконально, но их радовала мысль о том, что выплата родительской компенсации на старшего ребенка продолжится в новом декретном отпуске — ведь для молодой семьи важен каждый цент. Ни мать, ни отец не видели в этом ничего необычного, потому что знали, что родительская компенсация обычно выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.

С середины июня мать находилась в декретном отпуске и все казалось просто идеальным — тем более, что со старшим сыном в отпуске по уходу за ребенком находился отец и молодые люди могли вместе ухаживать за двумя маленькими детьми. Письмо, которое примерно через две недели после рождения дочери пришло из Департамента социального страхования, поразило их, как гром среди ясного неба. “Оказалось, что в июле прошлого года трактовка закона была изменена, и когда я пошла в новый декретный отпуск, я должна была сама сообщить в Департамент социального страхования, что у меня родился ребенок, чтобы они отменили родительское пособие на предыдущего. Поскольку я не догадалась сообщить кому-то об этом, то теперь мы должны найти возможность вернуть cумму, полученную за весь промежуточный период — а это почти 3500 евро! — в течение двух недель!”