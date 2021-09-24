“Моя жизнь разрушена”. Супермодель Линда Евангелиста оказалась "жестоко изуродована" после косметической процедуры и стала затворницей

“Сегодня я сделала большой шаг к исправлению ошибки, от которой страдала и которую держала в тайне более пяти лет. Мои подписчики задавались вопросом, почему я больше не работаю, хотя [модельные] карьеры моих сверстников процветают.

Причина в том, что меня жестоко изуродовала процедура Zeltiq CoolSculpting. Она привела к противоположному эффекту. Она не уменьшила, а увеличила мои жировые клетки и навсегда изменила меня. Не помогли даже две болезненные корректирующие операции. Я осталась, как писали СМИ, “неузнаваемой”.

У меня развилась парадоксальная жировая гиперплазия, о риске которой меня не предупредили перед началом процедуры. Это состояние не только лишило меня средств к существованию, но и погрузило в порочный круг депрессии, глубокой печали и отвращения к самой себе. Из-за этого я стала затворницей”, — пишет супермодель.

Процедура, о которой упомянула Евангелиста, применяется для уменьшения локальных жировых отложений с помощью низких температур. Она называется криолиполиз. CoolSculpting — название аппарата для криолиполиза, который продает американская компания Zeltiq. На сайте аппарата сказано, что он одобрен Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Парадоксальная жировая гиперплазия считается редким побочным эффектом криолиполиза, при котором жировые отложения после процедуры не уменьшаются, а разрастаются.

В своем посте Евангелиста упомянула о судебном иске из-за результатов процедуры и заявила, что “устала так жить”: “Я хотела бы выйти из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что я больше не похожа на саму себя”.

Dear #LindaEvangelista, you look fine. No one stays stunningly gorgeous forever. You look funky, attractive and interesting. Come out and live your life. pic.twitter.com/bamHaiE2Tq — Victoria Weinstein (@peacebang) September 24, 2021