“Я не пойду в школу без сестры”. Афганские дети протестуют против запрета на образование для девочек

За образование для девочек в Афганистане борются и взрослые, и дети. Не только девочки отстаивают свое право учиться в школе - мальчики тоже поддерживают их. Дети подвергают себя огромному риску, выкладывая в интернет свои фотографии с табличками-призывами вернуть доступ к школьному образованию для девочек. СМИ скрывают лица детей ради их безопасности.

Afghanistan: Youngsters protest online against order telling girls not to go to school https://t.co/F2sws0Rv3G — Sky News (@SkyNews) September 20, 2021

На табличках написано: “В чем мы провинились, что нам мешают получить образование?”, “Я не пойду в школу без своей сестры. Я поддерживаю ее. Мы равны”.

Издание сообщает, что временный мэр Кабула Хамдулла Намони принял решение запретить женщинам выходить из дома, кроме тех, чью работу не могут выполнять мужчины. В школы пока разрешено ходить только мальчикам, учительницам велено оставаться дома, а учителям разрешили работать. Причина якобы кроется в том, что женщинам пока небезопасно выходить на улицы.

21 сентября замминистра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид пообещал, что девочки вернутся в школы “настолько скоро, насколько это возможно”. По его словам, сначала необходимо создать для них “безопасную образовательную среду”. Об этом пишет Al Jazeera.

Ранее афганским школьницам из сборной по робототехнике удалось бежать из страны при помощи властей Катара. Они боялись, что не смогут получить образование в родной стране после смены правительства. В Сети было опубликовано фото прощания афганских учителей и учениц.

A photo of a school in #Afghanistan closed due to security issues. The students showed up bright and early anyway.



Teachers said goodbye to their female students who won’t be allowed to go to school anymore. A numbing helpless feeling. pic.twitter.com/D6HiurPFKS — Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) August 16, 2021



