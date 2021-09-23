ФОТО | Экологичная спортивная одежда, плащ от принцессы и шкура благородного оленя. Смотрите, как прошло главное модное шоу фестиваля "Ночь дизайна"

D_O_M или Disain On Moes — это яркое fashion-мероприятие, цель которого — познакомить зрителей с историями эстонских брендов, ориентированных на медленную моду, их концепциями, создателями и творениями. „Местные бренды и дизайнеры очень переживают из-за глобального климатического и экологического кризиса, поэтому ищут способы внести свой вклад в улучшение ситуации. Для производства одежды, представленной на D_O_M, были найдены лучшие возможности с точки зрения технологии, производственного процесса и наилучшего качества в каждой детали”, — объясняет суть мероприятия креативный директор D_O_M Пирет Мяги.

Мероприятие открыл один из первых в Эстонии брендов экологически чистой спортивной одежды Fennecfit во главе с блестящим дизайнером Биргит Коол. Цель Fennecfit — предлагать спортивную одежду, отвечающую потребностям женщин, и в то же время основанную на принципах безвредности для окружающей среды. Это означает, что вся продукция Fennecfit производится из переработанного текстиля: ткани бренда поступают из Италии, а производство осуществляется в Португалии в мастерских партнеров, регулируемых европейским трудовым законодательством, что обеспечивает этичную и прозрачную цепочку поставок.

Свои творения представил и люксовый бренд Human Highness, создающий элегантные женские кейпы. Создатели бренда Милли Майер и бывшая принцесса Люксембургская Тесси Энтони Де Нассау хотят с помощью своей одежды жить жизнью своей мечты. Основное изделие бренда создается вручную в Эстонии в результате сотрудничества нескольких творческих женщин. Human Highness использует изготовленные на ткацких станках натуральные ткани ручной работы и в то же время способствует использованию излишков материалов текстильной промышленности.