ФОТО | Экологичная спортивная одежда, плащ от принцессы и шкура благородного оленя. Смотрите, как прошло главное модное шоу фестиваля "Ночь дизайна"
D_O_M или Disain On Moes — это яркое fashion-мероприятие, цель которого — познакомить зрителей с историями эстонских брендов, ориентированных на медленную моду, их концепциями, создателями и творениями. „Местные бренды и дизайнеры очень переживают из-за глобального климатического и экологического кризиса, поэтому ищут способы внести свой вклад в улучшение ситуации. Для производства одежды, представленной на D_O_M, были найдены лучшие возможности с точки зрения технологии, производственного процесса и наилучшего качества в каждой детали”, — объясняет суть мероприятия креативный директор D_O_M Пирет Мяги.
Мероприятие открыл один из первых в Эстонии брендов экологически чистой спортивной одежды Fennecfit во главе с блестящим дизайнером Биргит Коол. Цель Fennecfit — предлагать спортивную одежду, отвечающую потребностям женщин, и в то же время основанную на принципах безвредности для окружающей среды. Это означает, что вся продукция Fennecfit производится из переработанного текстиля: ткани бренда поступают из Италии, а производство осуществляется в Португалии в мастерских партнеров, регулируемых европейским трудовым законодательством, что обеспечивает этичную и прозрачную цепочку поставок.
Свои творения представил и люксовый бренд Human Highness, создающий элегантные женские кейпы. Создатели бренда Милли Майер и бывшая принцесса Люксембургская Тесси Энтони Де Нассау хотят с помощью своей одежды жить жизнью своей мечты. Основное изделие бренда создается вручную в Эстонии в результате сотрудничества нескольких творческих женщин. Human Highness использует изготовленные на ткацких станках натуральные ткани ручной работы и в то же время способствует использованию излишков материалов текстильной промышленности.
Высококачественные кожаные изделия представил Cervo Volante, команда которого состоит из шести человек, среди которых Пирет Пуппарт и Кадри Вундер-Фонтана. Cervo Volante превращает остатки тщательно регулируемой и устойчивой охоты на благородного оленя из Швейцарии и Эстонии в уникальные и долговечные продукты. Шкуры обрабатываются в соответствии со строжайшими экологическими критериями и традиционными ремесленными методами. Полученная продукция способствует развитию более экологичной обувной и текстильной промышленности, а также осознанному потреблению.
Завершилось мероприятие показом модельера Ксении Йоост, которая долгое время жила во Вьетнаме, но некоторое время назад вернулась в Эстонию. Известный и признанный дизайнер представила коллекцию “BalticSeaBlue”, для создания которой использовались текстильные отходы гостиничного и жилого сектора. Вышедшие из употребления, но хорошо сохранившиеся ткани были отсортированы вручную и окрашены в оттенки, вдохновленные серо-голубой палитрой. Коллекция представляет собой попытку дизайнера оптимизировать применение текстиля, чтобы предотвратить чрезмерное потребление и преждевременную утилизацию материалов.
Смотрите, как прошел показ D_O_M в рамках “Ночи дизайна”:
Ежегодный фестиваль Disainiöö/"Ночь дизайна" проходит в этом году с 20 по 26 сентября. Полную программу мероприятий можно посмотреть ЗДЕСЬ.