25.09.2021, 10:10
Домашняя тренировка от фитнес-блогера, которая укрепит ягодичные мышцы
Фото автора Karolina Grabowska: Pexels
Фитнес-блогер RusDelfi Виктория Кабакова делится комплексом упражнений, которые направлены на укрепление ягодичных мышц. Никаких тренажеров и дорогих походов в зал с личным тренером — только ваше желание и настойчивость.
Сегодня будем шлифовать ягодицы, чтобы они выглядеть подтянутыми, круглыми, аппетитными.
Ну что, готовы?
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