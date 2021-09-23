ФОТО И ВИДЕО | Balenciaga выпустили виртуальную коллекцию одежды для игры Fortnite

В коллекцию вошло четыре образа для самых популярных персонажей игры - “Кольчужная Рамирес”, “Стильный Собакен”, “Модная Баньши”, “Рыцарь-геймер”, а также кастомизированные игровые предметы - рюкзаки, кирки и дельтаплан.

Необычное сотрудничество команды Balenciaga и Epic Games объяснили желанием создать сообщество и рассказать о своих продуктах разной аудитории. “Дело не только в одежде. Это высшая форма самовыражения”, - сказал глава Epic Games Фил Рампулла о коллаборации.

В дополнение к виртуальной коллекции выйдет и физическая, в которую войдут футболки, худи и бейсболки с логотипом Fortnite. Коллекцию можно найти на сайте Balenciaga.

Это не первый раз, когда Balenciaga заходят в область компьютерных игр: модный дом показал коллекцию осень-зима 2021 в виде игры-бродилки. С различными играми сотрудничали и другие модные бренды: персонажей одевали такие бренды, как Moschino, Louis Vuitton и Gucci.