ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ | Эстонка — об очаровавшем ее мужчине: “Всего за полчаса он сделал две вещи, от которых у меня просто ноги подкосились”

“Не знаю, в чем дело — в том ли, что многие эстонские мужчины нечуткие и недостаточно внимательные, или в том, что женщины требовательны и высокомерны, но в комплексе это доставляет кучу сложностей и неприятностей для обоих полов.

На самом деле, для счастья нужно немногое. В воскресенье, например, ко мне пришел знакомый, который установил мне новую посудомоечную машину, а затем мы “благословили” ее запуск тут же, на кухонном столе.

Что еще нужно, если мужчина умеет что-то делать своими руками и с ним можно отлично провести время в спальне? В любом случае, от этих двух событий, которые произошли всего за полчаса, у меня даже слегка подкосились ноги. Разве такое внимание к потребностям друг друга не одна из самых важных вещей для отношений, которая лежит в их основе?”