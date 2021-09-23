Неужели? Оргазм помогает от заложенности носа не хуже лекарств, говорят врачи

За свое исследование, результаты которого были опубликованы в Ear, Nose & Throat Journal, группа отоларингологов из клиники Гейдельбергского университета получила медицинскую Шнобелевскую премию 2021 года. Эту премию присуждают за научные достижения, которые “сначала заставляют людей рассмеяться, а потом задуматься”.

Цель исследования состояла в том, чтобы проверить, как секс влияет на носовое дыхание, и сравнить этот эффект с эффектом от сосудосуживающих препаратов. “Действительно ли все, что вам нужно, чтобы ваш нос задышал, — это “любовь”?”, — пояснили авторы.

В эксперименте приняли добровольное участие 18 гетеросексуальных пар. Все участники предварительно прошли обследование у отоларинголога, что позволило убедиться — ни один из них не страдает от острого или хронического насморка. Кроме того, участники отвечали на вопросы по поводу того, сталкивались ли они с заложенностью носа в последний месяц.

В день проведения исследования у участников спросили, как дышит их нос, а также с помощью специального устройства проверили функцию носового дыхания пять раз — до полового акта, сразу после достижения оргазма, спустя полчаса и спустя три часа. На следующий день все повторилось, только на этот раз перед половым актом участникам впрыснули в нос сосудосуживающее средство — ксилометазолин. Правда, проверить, как дышит нос сразу после оргазма, удалось только у половины пар.

В итоге было установлено, что если у вас заложен нос, оргазм помогает прочистить дыхание не хуже спрея, но, в отличие от лекарства, длится этот эффект недолго — всего час, а потом слизистая носа снова отекает. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, оказывает ли аналогичный эффект на заложенный нос мастурбация, а также не продлевают ли период свободного дыхания множественные оргазмы.