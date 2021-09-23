Красота и здоровье
23.09.2021, 11:24

Неужели? Оргазм помогает от заложенности носа не хуже лекарств, говорят врачи

 
Photo by cottonbro from Pexels
При этом такой способ облегчения дыхания гораздо приятнее сосудосуживающих капель, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.

За свое исследование, результаты которого были опубликованы в Ear, Nose & Throat Journal, группа отоларингологов из клиники Гейдельбергского университета получила медицинскую Шнобелевскую премию 2021 года. Эту премию присуждают за научные достижения, которые “сначала заставляют людей рассмеяться, а потом задуматься”.

Цель исследования состояла в том, чтобы проверить, как секс влияет на носовое дыхание, и сравнить этот эффект с эффектом от сосудосуживающих препаратов. “Действительно ли все, что вам нужно, чтобы ваш нос задышал, — это “любовь”?”, — пояснили авторы.

В эксперименте приняли добровольное участие 18 гетеросексуальных пар. Все участники предварительно прошли обследование у отоларинголога, что позволило убедиться — ни один из них не страдает от острого или хронического насморка. Кроме того, участники отвечали на вопросы по поводу того, сталкивались ли они с заложенностью носа в последний месяц.

В день проведения исследования у участников спросили, как дышит их нос, а также с помощью специального устройства проверили функцию носового дыхания пять раз — до полового акта, сразу после достижения оргазма, спустя полчаса и спустя три часа. На следующий день все повторилось, только на этот раз перед половым актом участникам впрыснули в нос сосудосуживающее средство — ксилометазолин. Правда, проверить, как дышит нос сразу после оргазма, удалось только у половины пар.

В итоге было установлено, что если у вас заложен нос, оргазм помогает прочистить дыхание не хуже спрея, но, в отличие от лекарства, длится этот эффект недолго — всего час, а потом слизистая носа снова отекает. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, оказывает ли аналогичный эффект на заложенный нос мастурбация, а также не продлевают ли период свободного дыхания множественные оргазмы.

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