Осеннее равноденствие в 2021 году: что можно делать и что нельзя

Сегодня самым актуальным становится закон равноценного обмена. Вселенная и Солнце забирают нашу позитивную энергию, трансформируя ее в удачу. Все хорошее, что вы сегодня сделаете, может стать началом нового пути в светлое будущее.

Что можно делать 22 сентября

В день осеннего равноденствия можно и даже нужно делать уборку. Солнце хочет, чтобы сегодня все было чистым, чтобы лишние вещи не отравляли вашу жизнь. Это очень благоприятный день для наведения порядка, избавления от хлама.

Также астрологи и эксперты в области биоэнергетики советуют сегодня больше времени проводить дома. Но это не значит, что нужно забывать про работу. Все должно пребывать в гармонии.

Гармония должна прослеживаться и в любовных отношениях. Сегодня можно и даже нужно идти на уступки второй половинке. Не бойтесь общаться на сложные темы и приходить к общему знаменателю.

Сегодня очень важно ухаживать за своим домом, за домашними растениями и животными. Можно украшать дом живыми цветами и создавать талисманы своими руками. Также их можно заряжать.

Можно и даже нужно дарить друг другу подарки. Во многих культурах в древности считалось, что в этот день нужно сделать счастливыми как можно больше людей.

Также древние традиции говорят нам, что в этот праздник Солнца важно встречаться с родственниками, навещать старых друзей, приглашать гостей к себе. Обязательно пообщайтесь с теми, кого давно не видели.

Что нельзя делать в это осеннее равноденствие

Нельзя совершать плохие поступки. Солнечная энергетика требует от людей доброты. Если вы будете кого-то обманывать или провоцировать на отрицательные эмоции, удача может покинуть вас.

Также в этот день не рекомендуется давать кому-то деньги в долг, для оформления кредитов. Каждый должен пользоваться только тем, что сам заработал. Не нарушайте баланс.

День не подходит для новых начинаний. Лучше сфокусироваться на тех делах, которые требуют срочного завершения. Все новое полезно будет делать на следующий день - сразу после равноденствия.