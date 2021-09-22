В Китае детям ограничили время использования TikTok

Теперь пользователи данной возрастной категории смогут пользоваться популярным приложением только 40 минут в день в любое время с 6 до 22 часов. В остальное время платформа будет недоступна.

Данный “подростковый режим” будет распространяться на всех детей, которые зарегистрировались в приложении, используя свои настоящие имена.

Такое решение было принято, чтобы защитить несовершеннолетних. Как отмечает телеканал, главный конкурент платформы, мобильное приложение Kuaishou, ввело аналогичные меры в в 2019 году.

Ранее власти Китая сократили время, которое несовершеннолетние могут проводить за видеоиграми. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.