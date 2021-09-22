Гороскоп
22.09.2021, 09:15

В Китае детям ограничили время использования TikTok

 
Lenta.ru
Photo by Artem Podrez from Pexels
Владельцы китайской версии приложения TikTok (Douyin) ограничили время просмотра контента для детей младше 14 лет. Об этом сообщает CNN.

Теперь пользователи данной возрастной категории смогут пользоваться популярным приложением только 40 минут в день в любое время с 6 до 22 часов. В остальное время платформа будет недоступна.

Данный “подростковый режим” будет распространяться на всех детей, которые зарегистрировались в приложении, используя свои настоящие имена.

Такое решение было принято, чтобы защитить несовершеннолетних. Как отмечает телеканал, главный конкурент платформы, мобильное приложение Kuaishou, ввело аналогичные меры в в 2019 году.

Ранее власти Китая сократили время, которое несовершеннолетние могут проводить за видеоиграми. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.

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