ФОТО | Известный эстонский визажист Герда Миллер запустила собственный модный бренд одежды

“Я задумалась о собственном бренде, как только появился мой логотип”, — рассказывает Герда Миллер. Это был 2015 год, но на создание продуктов ушло еще несколько лет. В основном, много времени занял поиск наиболее экологически безопасного материала для создания изделий. „Сегодня все наши футболки и худи отмечены знаком Earth Positive, это означает, что продукты изготовлены из органического хлопка в соответствии с принципами этичной торговли, не влияют на климат и подходят для веганов”, — объясняет Миллер и добавляет, что своим проектом она делает вклад в более устойчивое развитие моды.

Первые футболки и худи модного бренда Gerda Miller выполнены в черном и белом цвете, потому что, с одной стороны, это самые популярные цвета как для футболок, так и для худи, а с другой, за этим стоят практические профессиональные соображения. Так, визажисты в основном носят черный цвет, поэтому Миллер смогла лично опробовать свои свежие творения.

Однако несмотря на свою любовь к чистыс цветам Герда Миллер утверждает, что, помимо черного и белого, в будущем в линейке одедлы ее бренда не исключены и другие цвета и другие предметы одежды. “Например, вы уже можете предварительно заказать спортивные штаны”, — добавляет Герда.

Все модные вещи Герды Миллер украшены авторским логотипом бренда в виде черепа. “Мне с детства нравились скелеты, и они сопровождают меня по жизни”, — объясняет она. К своему удивлению, Миллер обнаружила, что многие дети сегодня также являются большими поклонниками скелетов, и так возникла идея предложить товары и для них. Таким образом, помимо обычных размеров для взрослых, в настоящее время в линейке бренда есть футболки для детей в возрасте 7-8 и 11-12 лет, и в ближайшее время появятся меньшие размеры.

Вся продукция модного бренда Gerda Miller доступна на сайте gerdamillershop.etsy.com, в Инстаграм-профиле @gerdamiller, а вскоре появятся в формате pop-up магазина в студии Герды Миллер в творческом городке Теллискиви.

Фото: Крыыт Таркмеэль

Стиль: Марион Лаев

Макияж: Герда Миллер