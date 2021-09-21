"Стыдно признаваться, что не сделала прививку": в Латвии школьники сталкиваются с травлей из-за вакцинации от COVID-19

В распоряжение латвийского портала DELFI попала информация, что в отдельных школах наблюдаются конфликты различного характера между школьниками в возрастной группе, которая может вакцинироваться против Covid-19. Так как установленные ограничения предполагают, что вакцинированные школьники на уроках, находясь рядом с одноклассниками, могут не надевать маску, а непривитые должны ее носить, становится очевидно, сколько детей сделали прививку, а сколько — нет. Конфликты провоцируются обеими сторонами — в зависимости от того, кого больше — вакцинированных или невакцинированных. Среди педагогов тоже наблюдаются небольшие столкновения, однако взрослые все же могут скрыть свои настоящие эмоции, и часто все ограничивается косыми взглядами.