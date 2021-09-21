21.09.2021, 16:03
"Стыдно признаваться, что не сделала прививку": в Латвии школьники сталкиваются с травлей из-за вакцинации от COVID-19
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Моббинг — это форма психологического насилия, массовой травли человека в коллективе, к примеру, в школе. Теперь поводом для этого нередко становится вакцинация против Covid-19. С начала учебного года прошло всего несколько недель, однако уже поступают сигналы о том, что между привитыми и непривитыми школьниками и учителями случаются столкновения. Говорить на эту тему открыто многие не готовы, но могут дать неофициальные комментарии. Если общество раскололось на две части, неудивительно, что это отражается и на ситуации в школах.