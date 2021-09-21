Муж дизайнера Тома Форда умер в возрасте 72 лет

Представители Форда сообщили, что мужчина умер в собственном доме в Лос-Анджелесе естественной смертью после продолжительной болезни. Отмечается, что рядом с ним находились 60-летний супруг и их общий девятилетний сын Джек (Jack).

Известно, что впервые мужчины встретились в 1986 году на показе мод в Нью-Йорке, когда Бакли работал редактором журнала Women's Wear Daily. Отношения пары длились 35 лет, из которых восемь лет они находились в браке. В 2012 году суррогатная мать родила им сына, которого назвали Александр Джон Джек Бакли Форд (Alexander John Buckley Ford).

Ричард Бакли родился в американском городе Бингемтон и провел детство в США, Франции и Германии. Журналист учился в Мэрилендском университете в Мюнхене и начал карьеру в 1979 году в редакции журнала New York Magazine. Специалист также работал в изданиях Women's Wear Daily, Vanity Fair и Mirabella, а в 1999 году был назначен главным редактором Vogue Hommes International.



