ФОТО | Неведомые абстрактные миры. В Таллиннской галерее дизайна и архитектуры открылась выставка художника Сергея Инкатова

Сергей Инкатов, участник многочисленных выставок как в Эстонии так и за ее пределами, член союза художников Эстонии, посол в Эстонии от Mondial Art Academia, лауреат международных арт-премий в категории абстрактное искусство. Детство Сергея прошло в Баку, но как художник он состоялся уже в Эстонии, где живет с середины 90-х годов и где в 2001 году состоялась его первая персональная выставка.