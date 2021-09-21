21.09.2021, 12:03
ФОТО | Неведомые абстрактные миры. В Таллиннской галерее дизайна и архитектуры открылась выставка художника Сергея Инкатова(1)
Фото: Карина Ваус
В Таллиннской галерее дизайна и архитектуры (Пярну мнт, 6) открылась персональная выставка "Откровение неведомого" художника Сергея Инкатова.
В выставочную коллекцию вошло 38 живописных работ, это абстрактные композиции и так любимые публикой городские пейзажи. Также вниманию зрителей представлен художественный альбом, выпущенный к юбилею художника.
Сергей Инкатов, участник многочисленных выставок как в Эстонии так и за ее пределами, член союза художников Эстонии, посол в Эстонии от Mondial Art Academia, лауреат международных арт-премий в категории абстрактное искусство. Детство Сергея прошло в Баку, но как художник он состоялся уже в Эстонии, где живет с середины 90-х годов и где в 2001 году состоялась его первая персональная выставка.
Выставка в Таллиннской галерее дизайна и архитектуры продлится до 2 октября.
Смотрите, как прошло открытие выставки (фото — Карина Ваус):