20.09.2021, 17:21
ФОТО И ВИДЕО | В Старом городе открылась выставка “Сила женщин”. Смотрите, кто пришел на открытие!(3)
На прошлой неделе в художественной галерее Hearts Art Gallery на улице Uus в Старом городе открылась международная выставка работ, созданных художницами из пяти разных стран — Эстонии, Латвии, Беларуси, Украины и Ирана.
Выставка “Power os women”/“Сила женщин” знакомит зрителя с работами пяти художниц: Марии-Кристийны Улас (Эстония), Тани Паршуто (Беларусь), Натальи Корф-Иванюк (Украина), Элис Риверо (Латвия) и Пега Ракша (Иран). Пять женщин-художниц представляют пять разных подходов к различным аспектам женственности, культуры и искусства.
Открытие выставки в Эстонии прошло при участии LHV Bank, Porsche Eesti и Hõbe Vodka.