Защищает ли солнечный свет от тяжелого ковида?

Данные, полученные в ходе предыдущих исследований, свидетельствуют о том, что при дефиците витамина D организм в целом сильнее подвержен вирусным и бактериальным инфекциям. Однако верно ли это в случае коронавирусной инфекции, до сих пор неясно, так как исследования на этот счет показывают противоречивые результаты.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, исследователи из Эдинбургского университета (Великобритания) и Тринити Колледжа Дублина (Ирландия), статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, проанализировали генетические и иные данные, касающиеся почти полумиллиона британцев. С марта по июнь 2020 года 1746 из них заболели ковидом, 399 человек скончались.

Основываясь на информации об активности более сотни генов, определяющих индивидуальный уровень витамина D, ученые рассчитали для каждого участника генетически предопределенную концентрацию витамина в крови — на этот показатель не влияют ни образ жизни, ни состояние здоровья, ни какие-либо другие факторы.

Кроме того, при анализе были учтены данные об уровне ультрафиолетового излучения диапазона B (UVB) в окружающей среде там, где каждый из участников жил в течение по крайней мере нескольких недель до того, как заболел ковидом (как известно, именно под воздействием солнечных лучей диапазона B человеческая кожа синтезирует витамин D). На основании этих данных для каждого участника была рассчитана UVB-предопределенная концентрация витамина в крови.

Затем исследователи сравнили реальные показатели уровня витамина D в крови участников с тем, который должен был бы быть в соответствии с их генами, и в соответствии с солнечной радиацией, которой они подвергались. Оказалось, что UVB-предопределенная концентрация витамина в крови втрое ближе к реальности, чем та, что предопределена генами. При этом чем выше был уровень ультрафиолетового излучения там, где жили участники накануне болезни, тем ниже был у них риск госпитализации и смерти в связи с тяжелой формой ковида.

Полученные результаты позволяют предположить, что витамин D действительно защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции, считают исследователи. Хотя для дальнейшего подтверждения этой гипотезы необходимы клинические исследования, ученые тем не менее рекомендуют, ввиду приближающейся зимы, следить за своим уровнем витамина D и принимать добавки с этим витамином в случае его дефицита.