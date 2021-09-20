Новый рюкзак премьер-министра Финляндии Санны Марин вызвал скандал в соцсетях

В своем инстаграм-аккаунте в сториз Марин рассказала, что у нее новый кожаный рюкзак финской фирмы и поставила ссылку на нее. Многие пользователи сочли это за рекламу и удивились, как политик в таком положении может делать рекламную интеграцию.

Помощник премьера, однако, сообщил, что Марин приобрела рюкзак на свои деньги и без ведома фирмы-производителя. (Действительно, судя по реакции в Инстаграм, владельцы выбранного Марин бренда были и сами немало удивлены, - прим. ред.)

Политологи и специалисты по соцсетям не видят проблемы в том, чтобы публичный политик публиковал личный контент и даже рекомендовал понравившиеся ему товары.

- Я понимаю, почему это вызывает скандал и интерес. Премьер-министр - это всё же некий институт. В то же время Марин публикует в соцсетях достаточно личный контент, и может быть непросто понять, в какой роли она выступает в тот или иной момент, - говорит научный сотрудник университета Ювяскюля Ханна Рейникайнен.

Ранее обсуждение вызвали публикации Марин в инстаграме, касающиеся свадебных нарядов, и фотосессия со слишком откровенным декольте и украшением Kalevala-koru.

Черные кожаные рюкзаки определенно входят в число любимых вещей финского премьер-министра. Пять лет назад Санна Марин, еще не будучи премьер-министром Финляндии, тоже "хвасталась" похожим черным рюкзаком другой финской фирмы, который, по ее словам, был сделан в Эстонии по финскому дизайн-проекту из шведских материалов.