Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года
Овен. Овнам на этой неделе лучше обращаться за помощью только к самим себе. Окружающие, вероятно, не смогут ничем помочь, поскольку у каждого будут свои проблемы. Овнам стоит воспользоваться этим временем для того, чтобы спланировать дела на будущее и взять новый курс. Можно смело заниматься важными делами по дому, например, ремонтом. Сильно сдерживать темпы развития будут сентиментальность, эгоизм, а также лень и прокрастинация. Безделие сейчас равноценно проигрышу.
Телец. Тельцам начать неделю стоит с уборки и избавления от лишних вещей. Это нужно сделать уже в понедельник, чтобы пережить опасное Полнолуние без последствий. В работе и бизнесе астрологи советуют не игнорировать просьбы о помощи от коллег. Очень важно помогать людям. Таким образом Тельцы смогут очистить свою карму и привлечь много удачи. Звезды и планеты хотят видеть людей этого знака великодушными, добрыми и полными энтузиазм
Близнецы. Близнецам начало недели может принести много негатива. Мощная практика поможет очиститься от отрицательных эмоций, грусти и злобы. Если кто-то захочет перейти Близнецам дорогу, не стоит отвечать агрессией на агрессию. Это может спровоцировать лишь еще больший конфликт. На этой неделе полезно заниматься уборкой дома, территории, квартиры. В работе важна методичность, внимательность и ответственность. В любовной сфере астрологи советуют Близнецам также не торопиться с решениями.
Рак. Ракам стоит опасаться негативных программ, ведь они крайне опасны. На этой неделе звезды и планеты поспособствуют очищению сознания этих людей от всего плохого. Раки почувствуют сильный прилив оптимизма. Если будут появляться различные мелочи, выбивающие из колеи, к ним стоит относиться проще. Можно обращаться за помощью к родственникам и второй половинке. Всем одиноким Ракам стоит проявлять больше решительности. В вопросах любви трусость не окупается, особенно сейчас.
Лев. Это время Львов. Начинается период, когда представители данного знака смогут воплотить мечты в реальность силой мысли. Астрологи советуют записать свои мечты и цели на бумаге либо повторять их про себя как можно чаще. Не нужно бояться мечтать, думать о будущем. Если погрузиться в воспоминания, можно закончить месяц на минорной ноте, а это отрицательно скажется на продуктивности Львов. Также астрологи не советуют браться за все сразу. Львам стоит быть последовательными и следовать расписанию.
Дева. Девам стоит помнить про силу самовнушения. Им нужно почаще говорить себе “я смогу”, “у меня получится”, “удача со мной” и так далее. Никто не поверит в Дев так сильно, как они сами. Рассчитывать на поддержку извне им не стоит. Это прекрасное время для новых начинаний, поиска новых источников вдохновения. Выходные астрологи советуют провести в непривычной обстановке. Не стоит отсиживаться дома, потому что это может привести Дев к грусти и апатии. На буднях в любой день, кроме 21 сентября можно отправиться за покупками.
Весы. У Весов на этой неделе ожидается небольшой спад энергии, последствиями которого могут стать апатия, уныние. Важно помнить, что только мы сами можем пробудить в себе ощущение легкости и позитива. Весам не следует ожидать помощи от близких и друзей. Это идеальный период для того, чтобы оптимизировать свой труд и свои дела, правильно распределив время между работой и отдыхом. В таком случае плохое настроение не навредит продуктивности.
Скорпион. Скорпионам стоит воспользоваться силой позитивного мышления. Если с положительной точки зрения оценивать все происходящее, жить станет куда проще. Подобное отношение к проблемам поможет продолжить борьбу за место под солнцем. Скорпионам сейчас нельзя все бросать и сдаваться. Успех близок как никогда. Если отказаться от мечты, это может спровоцировать начало регресса во всех сферах сразу, и все планы рухнут, как карточный домик. Именно поэтому важно продолжать бороться за все то, что вдохновляет Весов и заставляет их просыпаться по утрам с улыбкой.
Стрелец. Звезды и планеты в конце недели могут сделать Стрельцов вялыми и склонными к прокрастинации. Сознательная борьба с ленью поможет остаться в строю и продолжить работу без отрицательных мыслей и сомнений. Астрологи советуют поддерживать близких, коллег и друзей. Звезды хотят увидеть в Стрельцах благородство и щедрость, ведь доброта вернется сторицей. Также эксперты советуют представителям данного Знака Зодиака запастись терпением. Результаты работы будут видны, но не сейчас, а чуть позднее.
Козерог. Больше всего на этой неделе будет везти тем Козерогам, кто работает с числами: преподавателям точных наук, бухгалтерам, кассирам. Также можно наблюдать за наличием счастливых чисел вокруг. Они могут указать верный путь в жизни. Если положительный результат в работе или любви уже был достигнут ранее, Козероги с 20 по 26 число смогут закрепить его.
Водолей. У Водолеев неделя будет непростой и весьма динамичной. Угнаться за удачей будет крайне непросто. Повысить продуктивность этим людям поможет уверенность в себе и четкое понимание текущих целей и задач. Если двигаться по волнам жизни без четкой цели, можно остаться в проигрыше. Вполне возможно, что в некоторых сферах Водолеям стоит временно побыть простыми наблюдателями. Нужно собирать информацию и ждать удобного момента.
Рыбы. У Рыб в начале недели ожидается спад энергии. Чтобы это предотвратить, им стоит воспользоваться полезными привычками, повышающими энергетику. Люди с такими привычками чаще других оказываются на пьедестале, реже проигрывают и реже впадают в негатив. Про эту неделю можно смело сказать, что она одна целый год кормит. Все успехи и достижения этого времени положительно отразятся на будущем Рыб. Это прекрасное время для получения новых знаний, ведь звезды улучшат память людей данного знака.