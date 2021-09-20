Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года

Овен. Овнам на этой неделе лучше обращаться за помощью только к самим себе. Окружающие, вероятно, не смогут ничем помочь, поскольку у каждого будут свои проблемы. Овнам стоит воспользоваться этим временем для того, чтобы спланировать дела на будущее и взять новый курс. Можно смело заниматься важными делами по дому, например, ремонтом. Сильно сдерживать темпы развития будут сентиментальность, эгоизм, а также лень и прокрастинация. Безделие сейчас равноценно проигрышу.

Телец. Тельцам начать неделю стоит с уборки и избавления от лишних вещей. Это нужно сделать уже в понедельник, чтобы пережить опасное Полнолуние без последствий. В работе и бизнесе астрологи советуют не игнорировать просьбы о помощи от коллег. Очень важно помогать людям. Таким образом Тельцы смогут очистить свою карму и привлечь много удачи. Звезды и планеты хотят видеть людей этого знака великодушными, добрыми и полными энтузиазм

Близнецы. Близнецам начало недели может принести много негатива. Мощная практика поможет очиститься от отрицательных эмоций, грусти и злобы. Если кто-то захочет перейти Близнецам дорогу, не стоит отвечать агрессией на агрессию. Это может спровоцировать лишь еще больший конфликт. На этой неделе полезно заниматься уборкой дома, территории, квартиры. В работе важна методичность, внимательность и ответственность. В любовной сфере астрологи советуют Близнецам также не торопиться с решениями.

Рак. Ракам стоит опасаться негативных программ, ведь они крайне опасны. На этой неделе звезды и планеты поспособствуют очищению сознания этих людей от всего плохого. Раки почувствуют сильный прилив оптимизма. Если будут появляться различные мелочи, выбивающие из колеи, к ним стоит относиться проще. Можно обращаться за помощью к родственникам и второй половинке. Всем одиноким Ракам стоит проявлять больше решительности. В вопросах любви трусость не окупается, особенно сейчас.