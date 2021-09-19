ФОТО | Смотрите, как выглядели первые "Мисс Мира" в истории
Берта Сукаре
18-летняя креолка Берта Сукаре из Гваделупы победила в первом всемирном конкурсе красоты, состоявшемся в Бельгии в 1888 году. Девушка стала лучшей среди 350 кандидаток, подавших заявки на участие в конкурсе. В качестве приза Берта получила 5 тысяч франков. Корону королевы красоты изобрели позже.
Маргарет Горман
Конкурс «Мисс Америка», впервые проведенный в 1921 году и существующий до сих пор, не мог быть международным, но именно он выработал стандарты всех подобных национальных и международных мероприятий в будущем. Победила в нем 16-летняя Маргарет Горман из Вашингтона. Вскоре девушка победила еще в нескольких конкурсах красоты, затем вышла замуж и стала светской львицей. Маргарет умерла в 1995 году в возрасте 90 лет.
Кики Хоканссон
Кики стала первой победительницей конкурса «Мисс Мира», прошедшего в Лондоне в 1951 году. Она представляла Швецию и была единственной победительницей конкурса в бикини, прошедшего во время ее коронации. В качестве приза девушка получила чек на 1 тысячу фунтов стерлингов и ожерелье.
Арми Куусела
В 1952 году в Калифорнии впервые был проведен конкурс «Мисс Вселенная». Первой победительницей конкурса стала 17-летняя Арми Куусела из Финляндии. Она была коронована венчальной тиарой династии Романовых. В конкурсе принимали участие девушки из 30 стран.