ФОТО | Смотрите, как выглядели первые "Мисс Мира" в истории

Берта Сукаре

18-летняя креолка Берта Сукаре из Гваделупы победила в первом всемирном конкурсе красоты, состоявшемся в Бельгии в 1888 году. Девушка стала лучшей среди 350 кандидаток, подавших заявки на участие в конкурсе. В качестве приза Берта получила 5 тысяч франков. Корону королевы красоты изобрели позже.

#OTD in 1888, the “Concours de Beaute”, one of first known modern beauty contests was held in Spa, Belgium.

Winner was Bertha Soucaret, from the French colony of Guadeloupe in the Antilles. 18-year-old woman described as “Creole” went on to obscurity after her moment of glory. pic.twitter.com/m7YBIBO6GD — Mace (@RoyaleVision) September 19, 2020

Маргарет Горман

Конкурс «Мисс Америка», впервые проведенный в 1921 году и существующий до сих пор, не мог быть международным, но именно он выработал стандарты всех подобных национальных и международных мероприятий в будущем. Победила в нем 16-летняя Маргарет Горман из Вашингтона. Вскоре девушка победила еще в нескольких конкурсах красоты, затем вышла замуж и стала светской львицей. Маргарет умерла в 1995 году в возрасте 90 лет.

Кики Хоканссон

Кики стала первой победительницей конкурса «Мисс Мира», прошедшего в Лондоне в 1951 году. Она представляла Швецию и была единственной победительницей конкурса в бикини, прошедшего во время ее коронации. В качестве приза девушка получила чек на 1 тысячу фунтов стерлингов и ожерелье.

29.07.1951 r. - w Londynie odbyła się pierwsza edycja konkursu Miss World, którego zwyciężczynią została Szwedka Kicki Håkansson. pic.twitter.com/1DzdnyO6LX — Historia Fotografią Pisana (@Jan34733995) July 29, 2021

Арми Куусела