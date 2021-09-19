Женщина была клинически мертва почти час, но ожила перед рождением внучки

Паттен приехала в больницу, в которой рожала ее дочь Файфер. Там у бабушки — в лечебнице должна была родиться восьмая внучка Паттен — случился сердечный приступ. Женщину доставили в реанимацию, ее сердце не билось в течение 45 минут.

Пока Паттен была на грани жизни и смерти, Файфер готовилась к кесареву сечению. Бабушка успела прийти в себя до начала операции. Воскресшая пациентка пришла в родильное отделение и вскоре взяла на руки новорожденную девочку, которую назвали Алора.

“Я так благодарна Богу, что он дал мне второй шанс. Я стану лучше, насколько это возможно”, — сказала бабушка.

“Это судьба — моя мама должна была быть здесь, и именно благодаря Алоре моя мама оказалась здесь, оказалась в нужном месте в нужное время”, — прокомментировала медицинское чудо Файфер.

Woman who was clinically dead for 45minutes was brought back to life just before her daughter gave birth.Kathy Patten from US rushed to hospital after learning her daughter was in labour,but went into cardiac arrest. She was taken to emergency room where doctors attempted CPR.

😲 pic.twitter.com/0vC5H1SHuM — Tushar Kant Naik 🇮🇳ॐ♫₹ (@Tushar_KN) September 18, 2021