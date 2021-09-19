Женщина была клинически мертва почти час, но ожила перед рождением внучки
Паттен приехала в больницу, в которой рожала ее дочь Файфер. Там у бабушки — в лечебнице должна была родиться восьмая внучка Паттен — случился сердечный приступ. Женщину доставили в реанимацию, ее сердце не билось в течение 45 минут.
Пока Паттен была на грани жизни и смерти, Файфер готовилась к кесареву сечению. Бабушка успела прийти в себя до начала операции. Воскресшая пациентка пришла в родильное отделение и вскоре взяла на руки новорожденную девочку, которую назвали Алора.
“Я так благодарна Богу, что он дал мне второй шанс. Я стану лучше, насколько это возможно”, — сказала бабушка.
“Это судьба — моя мама должна была быть здесь, и именно благодаря Алоре моя мама оказалась здесь, оказалась в нужном месте в нужное время”, — прокомментировала медицинское чудо Файфер.