Свет, сон, хобби и не только: 5 способов борьбы с осенней хандрой

Больше света

Осенью световой день уменьшается, поэтому нужно использовать каждую возможность радоваться редким солнечным лучам. Возьмите за правило в выходные и в обеденный перерыв выходить на прогулку. Вечером и утром свой дом можно сделать светлее с помощью искусственного освещения.

Солнце в тарелке

Осенью наш организм требует более калорийной пищи. Конечно, важно найти баланс: избегать жареной и жирной еды, но иногда баловать себя вкусными сладостями. Стоит включить в рацион продукты, которые поднимают настроение: индейку, кисломолочные продукты, шпинат, какао, шоколад. Овощи и фрукты тоже обязательно должны быть на вашем столе. Обратите внимание на красные яблоки и яркие апельсины: помимо пользы, они поднимают настроение одним лишь внешним видом. Пейте побольше травяных чаев и отвара шиповника.

Заряжаем "батарейки"

Осенью наша энергия истощается, мы быстро устаем и ощущаем сонливость даже днем. Старайтесь пораньше ложиться спать. Кроме того, надо давать себе отдых. Если есть возможность, возьмите отпуск. Когда отпуск невозможен, старайтесь выполнять основные рабочие дела в первой половине дня, а на вторую оставлять более легкие задания. Быть бодрым в течение дня помогут регулярные занятия йогой, медитацией, танцами.

На светлой стороне жизни

Старайтесь избегать негативных эмоций. Не стоит проводить день, выслушивая жалобы подруги или коллеги на жизнь. Важно поменьше смотреть грустных фильмов и читать книг с негативным сюжетом, избегать просмотра передач, обсуждающих неприятные события. Вместо этого важно наполнить жизнь позитивными вещами. Например, просматривать сделанные летом фотографии, ходить в гости, на выставки и в театры.

Переключаем "картинку"