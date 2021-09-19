Талибы разрешили девочкам в Афганистане вернуться в школу. Но не сразу и не всем

По его словам, в настоящее время должностные лица так называемого “Исламского эмирата Афганистан” (самоназвание талибов — прим.) работают над формированием раздельных классов и распределением учителей в школах для девочек.

17 сентября министерство образования Афганистана сообщило, что занятия в 1-6 классах школ страны возобновляются с 18 сентября, однако приступить к занятиям пока могут лишь мальчики и преподаватели-мужчины.

Тем не менее есть опасения, что ситуация в Афганистане возвращается к 90-м годам прошлого века, когда по всей стране существовал запрет на женское образование, пишет Русская служба Би-би-си.

В средних школах Афганистана учатся дети от 13 до 18 лет, и большая часть из них и раньше была разделена на мужские и женские.

Некоторые ученицы средних школ сказали Би-би-си, что особых надежд на получение образования у них больше нет, и будущее представляется им довольно мрачным.

"Каждое утро я просыпаюсь и спрашиваю себя: а для чего мне вообще жить? Должна ли я теперь сидеть дома и ждать, пока кто-то не постучит в дверь, чтобы на мне жениться? Это что, единственная цель жизни для женщины?" - сказала одна из них, собиравшаяся, до возвращения талибов, стать юристом.

А ее отец отметил, что его собственная мать была полностью безграмотной, и муж ее постоянно оскорблял, называя идиоткой: "Я не хочу, чтобы моя дочь оказалась в таком же положении, как и моя мать", - заключил он.

Другая 16-летняя школьница боится, что школы для девочек так и не откроются, потому что талибы не хотят, чтобы женщины становились образованными.

"Газета" напоминает, что ранее в афганских СМИ распространилась информация о том, что радикалы намерены ввести во всех учебных заведениях страны раздельное обучение для лиц женского и мужского пола. Так, в некоторых афганских вузах уже стартовали занятия в отдельных для студентов и студенток классах.