10 лет без права на знакомства. Дания лишит романтики пожизненно осужденных

“В последние годы мы столкнулись с возмутительными случаями, когда заключенные, совершившие гнусные преступления, вступают в контакт с молодыми людьми, чтобы привлечь их внимание и вызвать симпатию к себе. Этому безусловно надо положить конец”, — сказал министр юстиции Дании Ник Хаккеруп.

Хотя правозащитники называет новую норму вмешательством в частную жизнь и цензурой, ожидается, что она получит одобрение депутатов и начнет действовать с 1 января 2022 года.

Законодательная новелла была подготовлена после того, как 49-летний Петер Мадсен, отбывающий пожизненный срок за жестокое убийство в копенгагенской тюрьме Херстедвестер, 19 декабря 2019 года женился на 39-летней российской авангардистской художнице Дженни Курпен.

После этого 17-летняя датчанка Камилла Курстейн публично объявила, что тоже была влюблена в Мадсена, два года переписывалась и перезванивалась с ним, и теперь ревнует неверного поклонника к Курпен.

“Подобные отношения безусловно следует прекратить, — заявил министр юстиции Дании Ник Хаккеруп. — Осужденные преступники не должны превращать тюрьмы в места для романтических свиданий или бравировать своими деяниями на медиа-платформах”.

Громкое дело

10 августа 2017 года Мадсен убил известную датскую журналистку Ким Валль, приехавшую к нему за интервью. Она профессионально заинтересовалась Мадсеном как энтузиастом-изобретателем: тот сам построил мини-субмарину и проектировал космические корабли.

Преступление совершилось в море на борту той самой субмарины UC3 Nautilus. Мадсен расчленил тело жертвы и утопил его в море.

Сначала он отрицал вину и утверждал, что после интервью высадил журналистку на берег, но сознался в убийстве после того, как обезглавленный торс вынесло прибоем на пляж, а затем ныряльщики нашли другие части тела, упакованные в пластиковые мешки.

Мадсен так ничего и не рассказал о мотивах и обстоятельствах убийства, а лишь повторял, что произошел несчастный случай. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.