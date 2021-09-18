События
18.09.2021, 10:33

В ближайшие дни в Эстонии пройдут сразу два крупных международных конкурса красоты. Приедут даже участницы из Японии и Индии

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Pressifoto
26 сентября и 1 октября в Эстонии пройдут финалы международных конкурсов Mrs. Europe 2021 и Grandma Universe/Classic, на которых выберут самую красивую замужнюю женщину Европы, самую красивую бабушку Вселенной и самую красивую женщину Вселенной в возрасте 45+.

В прошлый раз самыми красивыми красивыми женщинами Европы и Вселенной были признаны эстонские красавицы — победительницы конкурсов Mrs.Europe 2019 Людмила Карпикова и Grandma Universe 2020 Светлана Гитерман, а по традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница.

По словам обладательницы титула Grandma Universe 2020 Светланы Гитерман, она с гордостью передаст титул самой красивой бабушки Вселенной следующим достойным победительницам и поделится бесценным опытом. “Своей победой в конкурсах хочу напомнить всем женщинам, желающим принять участие в кастинге, что после 45 лет жизнь не заканчивается! Можно и нужно быть красивой, успешной, расширять свой кругозор, быть открытой новому, мечтать и действовать! Ведь так часто мы, женщины, забываем о том, что все мы королевы!”, — сказала самая красивая бабушка Вселенной из Эстонии.

Светлана Гитерман, самая красивая бабушка Эстонии и Вселенной

“Я стала победительницей конкурса перед пандемией, поэтому титул задержался у меня немного дольше, — говорит Mrs.Europe 2020 Людмила Карпикова. — С этим титулом я не расстаюсь, потому что факт моей победы всегда останется со мной. Эта победа дала мне больше сил и уверенности в себе. Я ехала конкурс больше для опыта и участия, но когда выиграла, была очень счастлива. Такие эмоции хотелось бы пережить, наверное, каждой женщине. И я очень советую всем никогда не опускать руки, не забывать про себя и всегда верить в свои силы. Я думаю, что женщина может все. Главное — уверенность в себе”.

Обладательница титула Миссис Европа 2019 Людмила Карпикова

Изначально конкурс Mrs.Europe 2020 должен был состояться в Таллинне в сентябре 2020 года, но дважды переносился из-за коронавируса. По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, людям в данный момент очень не хватает веселья и ярких эмоций. “Несмотря на сложное время, мы решили не останавливаться в подготовке к международным конкурсам”, — сказала Анна.

Уже 20-21 сентября в Таллинн приедут 25 участниц конкурса Mrs.Europe 2021 из Испании, Голландии, России и других европейских стран. Через неделю их сменят 17 претенденток на титул самой красивой бабушки Вселенной, в числе которых даже есть представительницы из Индии и Японии.

Участницы из различных стран мира проведут в Таллинне несколько дней, познакомятся с городом, местными достопримечательностями — в том числе для них запланирована экскурсия в Рийгикогу, а также с культурой и кухней Эстонии. Конкурсная программа состоит из нескольких этапов, в которых участницы должны будут продемонстрировать национальный костюм — этот этап пройдет на одной из смотровых площадок Старого города, представить доклад на тему пластикового загрязнения и борьбы с ним у себя на родине, продемонстрировать свой талант, а заключительным этапом станет финальное гала-шоу и дефиле в вечерних нарядах.

Финал конкурса “Миссис Европа” пройдет 26 сентября в концертном зале “Estonia”, его проведет Николай Бенцлер. Одним из украшений финала станет выступление певицы XEVEN, которая родилась в Эстонии, а сейчас живет и творит за ее пределами. Финал конкурса Grandma Universe состоится 1 октября в клубе PRIVE в 17:00. Билеты можно приобрести в Piletilevi.

Спонсоры конкурсов: Lasnamäe keskus, Prive Club, Troika Restaurant, Old Irish Pub, Troika cafe, My sushi, Xeven, Laif Karaoke, Fersten, Hügge, Metropol Hotel, Bellapier, Royal Effem Beauty Club, Natural Style

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