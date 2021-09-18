В ближайшие дни в Эстонии пройдут сразу два крупных международных конкурса красоты. Приедут даже участницы из Японии и Индии

В прошлый раз самыми красивыми красивыми женщинами Европы и Вселенной были признаны эстонские красавицы — победительницы конкурсов Mrs.Europe 2019 Людмила Карпикова и Grandma Universe 2020 Светлана Гитерман, а по традиции следующий конкурс принимает у себя страна-победительница.

По словам обладательницы титула Grandma Universe 2020 Светланы Гитерман, она с гордостью передаст титул самой красивой бабушки Вселенной следующим достойным победительницам и поделится бесценным опытом. “Своей победой в конкурсах хочу напомнить всем женщинам, желающим принять участие в кастинге, что после 45 лет жизнь не заканчивается! Можно и нужно быть красивой, успешной, расширять свой кругозор, быть открытой новому, мечтать и действовать! Ведь так часто мы, женщины, забываем о том, что все мы королевы!”, — сказала самая красивая бабушка Вселенной из Эстонии.

“Я стала победительницей конкурса перед пандемией, поэтому титул задержался у меня немного дольше, — говорит Mrs.Europe 2020 Людмила Карпикова. — С этим титулом я не расстаюсь, потому что факт моей победы всегда останется со мной. Эта победа дала мне больше сил и уверенности в себе. Я ехала конкурс больше для опыта и участия, но когда выиграла, была очень счастлива. Такие эмоции хотелось бы пережить, наверное, каждой женщине. И я очень советую всем никогда не опускать руки, не забывать про себя и всегда верить в свои силы. Я думаю, что женщина может все. Главное — уверенность в себе”.

Изначально конкурс Mrs.Europe 2020 должен был состояться в Таллинне в сентябре 2020 года, но дважды переносился из-за коронавируса. По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, людям в данный момент очень не хватает веселья и ярких эмоций. “Несмотря на сложное время, мы решили не останавливаться в подготовке к международным конкурсам”, — сказала Анна.