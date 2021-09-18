Французские власти пытаются остановить неожиданную травлю детей, рожденных в 2010 году

Интернет-кампания, направленная против 11-летних французских школьников, носит название #Anti2010.

За последний месяц она приобрела особую популярность на TikTok, соцсети для создания и просмотра коротких видео. Видео, опубликованные на этой платформе, собирали миллионы просмотров, некоторые пользователи даже призывали к формированию отряда полиции "против рожденных в 2010 году".

Особую тревогу этот тренд вызвал среди родителей, чьи дети в этом возрасте собираются переходить в среднюю школу: ранее поступали сообщения, что травля 11-летних учащихся перекинулась из интернета на игровые площадки. Поступают даже сообщения о драках.

"На школьной площадке они показывают на нас пальцем и кричат: 2010! 2010!" - рассказал один из учеников изданию Le Parisien.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке назвал кампанию по кибербуллингу детей "глупой и противоречащей нашим ценностям", которой нет места в школах и в обществе. Он предупредил, что любой ученик, уличенный в травле, будет наказан, и добавил, что родители смогут сообщать о подобных инцидентах по горячей линии.

Откуда взялся этот тренд?

Трудно сказать, откуда возникло это поветрие.

Некоторые считают, что все началось с популярной компьютерной игры Fortnite, разработанной американской компанией Epic Games в 2017 году. Опытные игроки якобы обвиняли более юных в несоблюдении некоего неписанного свода правил.

Масштабы травли в интернете увеличились после выхода песни Pop it Mania, в которой юная исполнительница Pink Lily называет себя и других девочек своего возраста "королевами 2010 года".

Эта песня послужила новым предлогом для травли 11-летних детей со стороны подростков, а клип исполнительницы в YouTube собрал 400 тысяч дизлайков.

Федерация родителей школьников призвала правительство разработать программу по защите детей в социальных сетях, подчеркнув, что травля детей в интернете совершенно недопустима.