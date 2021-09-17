ФОТО | Эстонский бренд Tilk выпустил косметику с черным чесноком в составе. Ее помогли создать ученые TalTech

На прошедшем в домашнем ресторане Clos бьюти-утре эмерит-профессор TalTech и партнер проекта Райво Вокк и основательница бренда натуральной косметики Tilk Пилле Ленги рассказали, что послужило толчком к созданию новой косметической линейки и как именно она создавалась. Первыми впечатлениями о новых продуктах поделились визажист Пауль Холмберг и музы бренда Tilk Мари Яанус и Маариа Пылдмяэ. Модерировала беседу несравненная Элина Наан, известная как Куу Элина.

“Идея Tilk Lab родилась из личной необходимости — у меня у самой кожа склонна к воспалениям, а у мужа склонность к псориазу. Из научных статей я узнала, что от этих проблем может помочь черный чеснок. Я провела первые испытания и обратилась к ученым из TalTech с предложением вместе разработать линейку продуктов для ухода за кожей, которые содержали бы черный чеснок. Оказалось, что эмерит-профессор Райво Вокк досконально изучал черный чеснок. Так в начале декабря прошлого года началась наша совместная работа”, — рассказала Пилле Ленги.

Райво Вокк подтвердил, что черный чеснок является сильным антиоксидантом и добавил, что его содержание в средствах для ухода за кожей не должно смущать. “Черный ферментированный чеснок — древнее чудодейственное средство, пришедшее из Кореи, где его традиционно используют для укрепления иммунитета и при проблемах с кожей. Это действительно выдающийся продукт — он в больших количествах содержит антиоксиданты и способствует синтезу коллагена в коже, поэтому он прекрасно подходит в качестве антивозрастного компонента. Не стоит бояться, что после нанесения крема вы станете пахнуть чесноком — в процессе ферментации он лишается характерного запаха свежего чеснока и приобретает сладковатый аромат”, — рассказал Райво Вокк.