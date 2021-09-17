ФОТО | Эстонский бренд Tilk выпустил косметику с черным чесноком в составе. Ее помогли создать ученые TalTech
На прошедшем в домашнем ресторане Clos бьюти-утре эмерит-профессор TalTech и партнер проекта Райво Вокк и основательница бренда натуральной косметики Tilk Пилле Ленги рассказали, что послужило толчком к созданию новой косметической линейки и как именно она создавалась. Первыми впечатлениями о новых продуктах поделились визажист Пауль Холмберг и музы бренда Tilk Мари Яанус и Маариа Пылдмяэ. Модерировала беседу несравненная Элина Наан, известная как Куу Элина.
“Идея Tilk Lab родилась из личной необходимости — у меня у самой кожа склонна к воспалениям, а у мужа склонность к псориазу. Из научных статей я узнала, что от этих проблем может помочь черный чеснок. Я провела первые испытания и обратилась к ученым из TalTech с предложением вместе разработать линейку продуктов для ухода за кожей, которые содержали бы черный чеснок. Оказалось, что эмерит-профессор Райво Вокк досконально изучал черный чеснок. Так в начале декабря прошлого года началась наша совместная работа”, — рассказала Пилле Ленги.
Райво Вокк подтвердил, что черный чеснок является сильным антиоксидантом и добавил, что его содержание в средствах для ухода за кожей не должно смущать. “Черный ферментированный чеснок — древнее чудодейственное средство, пришедшее из Кореи, где его традиционно используют для укрепления иммунитета и при проблемах с кожей. Это действительно выдающийся продукт — он в больших количествах содержит антиоксиданты и способствует синтезу коллагена в коже, поэтому он прекрасно подходит в качестве антивозрастного компонента. Не стоит бояться, что после нанесения крема вы станете пахнуть чесноком — в процессе ферментации он лишается характерного запаха свежего чеснока и приобретает сладковатый аромат”, — рассказал Райво Вокк.
В процессе разработки косметика на базе черного чеснока была дополнена другими эффективными компонентами, которые в сочетании с друг другом способствуют повышению эффективности. “Помимо черного чеснока, например, в продуктах содержится облепиха, ромашка, можжевеловые ягоды, мальва, лаванда, шалфей и куркума. Мы также обогатили их витамином C и гиалуроновой кислотой, чтобы обеспечить наилучший уход за кожей”, — сказала Пилле Ленги.
На бьюти-утре присутствовала и муза бренда Tilk — уроженка Кореи Хейди Парк. Она стала одним из первых людей, испытавших новую косметическую линейку, и отметила, что кожа стала заметно эластичнее и здоровее. “Мне нравится, что продукты Tilk Lab натуральные и поразительно “нечесночные”. Очень хочется уже поскорее отправить эту косметику моей маме и сестре, которые живут в Америке, чтобы они тоже ее попробовали”, — рассказала Хейди Парк.
Tilk Lab — разработанная совместно с TalTech инновационная линейка продуктов для ухода за кожей, объединяющая в себе древние традиции Кореи и биологически активные компоненты из чистой природы Сааремаа. Tilk Lab представляет собой многоступенчатую систему ухода за кожей: лежащий в основе продуктов черный чеснок способствует синтезу коллагена в коже, а другие биологически активные компоненты способствуют нормализации фосфолипидного обмена и стимулируют его, снимая раздражение и облегчая воспалительные процессы.
Смотрите, кто пришел на бьюти-утро с Tilk:
Эстонский бренд натуральной косметики Tilk вдохновлен путешествиями, но родился на Сааремаа. Помимо новой линейки Tilk Lab в ассортимент бренда также входят: линейка продуктов Tilk Herbal, в основе которой лежат сила и энергия растений; продукты Tilk Forest, несущие дух и богатство первородных лесов; и Tilk Pure Luxury, куда входят непревзойденные по своей эффективности действующие вещества. См. также: tilk.bio/et.