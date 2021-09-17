Вредно ли есть заплесневелый хлеб?(3)
Чем вредна плесень?
Мы знаем, что есть плесень, которая предназначена для определенных продуктов - например, различных сыров. Такую плесень безопасно употреблять в пищу.
Плесень на испорченных продуктах - другая. В этом случае мы говорим о плесени, которая переносится воздухом, водой или насекомыми на продукты питания, либо появляется из-за окончания срока годности продукта или плохого хранения. И даже она не особо опасна, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.
Аллергическая реакция нечасто является серьезной, но бывают случаи, когда употребление в пищу продуктов, зараженных плесенью, оказывается смертельным.
Помимо аллергии есть и другая проблема - в плесени содержатся токсины, и они действительно могут стать причиной летального исхода.
Стоит ли мне обратиться к врачу, если я проглотил плесень?
Если вы съели небольшой кусочек заплесневелой пищи, скорее всего, ничего страшного не случится, особенно если ваша иммунная система в норме - вы переварите все, как и любую другую еду. Чтобы действительно начать беспокоиться о своем здоровье, нужно проглотить достаточно большое количество плесени - и вряд ли у вас в планах поедать целый насквозь заплесневелый батон.
Рекомендуется немного подождать, чтобы увидеть, появятся ли какие-то новые симптомы кроме тошноты, прежде чем спешить к врачу. Желудок - это суровая среда, поэтому большинство бактерий и грибков там попросту не выживают.
Но что, если мне действительно станет плохо?
Когда ваша иммунная система работает хорошо, небольшое количество плесени не вызовет никаких проблем со здоровьем. А вот если иммунитет ослаблен, попадание в организм спор грибков может негативно повлиять на пищеварительную систему, верхние дыхательные пути и даже мозг.
Обратите внимание на симптомы пищевого отравления: тошноту, рвоту и диарею. Люди, страдающие астмой или другими респираторными заболеваниями, должны следить также за признаками аллергической реакции.
Если вы ели заплесневелую пищу и беспокоитесь о своем здоровье, обратитесь к врачу. Если чувствуете тошноту и позывы к рвоте, скорее всего, врач просто пропишет вам лекарства от тошноты. Но если вы действительно чувствуете себя плохо, он может прописать что-нибудь, чтобы вызвать рвоту или диарею, чтобы попытаться очистить ваш организм.
Иногда у людей возникают аллергические реакции на определенные формы плесени, которые могут способствовать респираторным заболеваниям. Но не волнуйтесь, они обычно временные и легко поддаются лечению.
А я не могу просто срезать плесень с еды?
Зависит от продукта. У всех плесневых грибов есть «корни», которые проникают в продукты питания. Поскольку эти корни позволяют токсинам (если таковые имеются) распространяться по всей еде, лучше всего выбросить заплесневелую пищу целиком.
Есть продукты, в которые плесень не может проникнуть: это некоторые твердые сыры, твердая колбаса салями, твердые фрукты и овощи. Отрежьте хотя бы пару сантиметров вокруг и ниже заплесневелого участка и уберите чистую часть еды в холодильник.
А если заплесневели продукты из этого списка, то их точно стоит выбросить:
- мягкие сыры (без естественной плесени);
- мягкие фрукты и овощи;
- выпечка;
- бобовые;
- орехи;
- йогурты;
- джемы;
- мясо;
- хлеб.
Как предотвратить образование плесени?
Чтобы плесень не испортила вашу пищу:
- Перед покупкой проверяйте продукты на наличие плесени.
- Покупайте еду в небольших количествах.
- Храните продукты в холодильнике. Росту плесени способствуют теплые и влажные условия, поддерживайте уровень влажности в доме ниже 40%.
- Накрывайте еду полиэтиленовой пленкой.
- Съедайте остатки в течение 3-4 дней.
- Регулярно чистите холодильник.
Конечно, плесень может появляться и в холодильнике (хотя и гораздо медленнее), но следование этим рекомендациям поможет сохранить еду свежей как можно дольше.
Так выкидывать ли заплесневелую пищу?
Употребление заплесневелой пищи не вызовет серьезных болезней, особенно если вы съели лишь маленький кусочек и у вас крепкий иммунитет. Но большинство продуктов все же следует выбросить при первых признаках появления плесени - вы рискуете отравить организм токсинами или подхватить аллергию.