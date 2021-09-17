Вредно ли есть заплесневелый хлеб?

Чем вредна плесень?

Мы знаем, что есть плесень, которая предназначена для определенных продуктов - например, различных сыров. Такую плесень безопасно употреблять в пищу.

Плесень на испорченных продуктах - другая. В этом случае мы говорим о плесени, которая переносится воздухом, водой или насекомыми на продукты питания, либо появляется из-за окончания срока годности продукта или плохого хранения. И даже она не особо опасна, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Но поскольку плесень — это разновидность грибка, у некоторых людей на нее может быть аллергия.

Аллергическая реакция нечасто является серьезной, но бывают случаи, когда употребление в пищу продуктов, зараженных плесенью, оказывается смертельным.

Помимо аллергии есть и другая проблема - в плесени содержатся токсины, и они действительно могут стать причиной летального исхода.

Стоит ли мне обратиться к врачу, если я проглотил плесень?

Если вы съели небольшой кусочек заплесневелой пищи, скорее всего, ничего страшного не случится, особенно если ваша иммунная система в норме - вы переварите все, как и любую другую еду. Чтобы действительно начать беспокоиться о своем здоровье, нужно проглотить достаточно большое количество плесени - и вряд ли у вас в планах поедать целый насквозь заплесневелый батон.

Вы можете почувствовать себя плохо, но, вероятно, лишь потому, что плесень неприятна на вкус, а не из-за какого-либо конкретного токсина в ней.

Рекомендуется немного подождать, чтобы увидеть, появятся ли какие-то новые симптомы кроме тошноты, прежде чем спешить к врачу. Желудок - это суровая среда, поэтому большинство бактерий и грибков там попросту не выживают.

Но что, если мне действительно станет плохо?

Когда ваша иммунная система работает хорошо, небольшое количество плесени не вызовет никаких проблем со здоровьем. А вот если иммунитет ослаблен, попадание в организм спор грибков может негативно повлиять на пищеварительную систему, верхние дыхательные пути и даже мозг.

Обратите внимание на симптомы пищевого отравления: тошноту, рвоту и диарею. Люди, страдающие астмой или другими респираторными заболеваниями, должны следить также за признаками аллергической реакции.