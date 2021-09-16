Врач объяснил, почему не стоит спать без одежды

Американский пластический хирург Энтони Юн (Anthony Youn) — настоящая звезда соцсетей: у его канала медицинских советов в YouTube два с половиной миллиона подписчиков, а у странички в TikTok - пять миллионов подписчиков. Недавно Юн опубликовал ставший вирусно популярным ролик (он собрал уже 11,7 миллиона просмотров в TikTok), в котором объяснил, почему ложиться спать обязательно нужно в трусах или в пижаме.

“В среднем человек выпускает кишечные газы 15-25 раз в сутки, в том числе и во сне. Исследование показало, что каждый раз вместе с газами из прямой кишки вылетает небольшое, незаметное глазу, количество фекальных частиц. Если на вас надеты трусы, все эти частицы остаются на них. Поэтому, ради вашего партнера по постели, спите в нижнем белье”, — пояснил Юн.

В комментарии, оставленном под этим роликом в YouTube, доктор Юн пояснил, что его призыв в первую очередь адресован мужчинам. “Что касается женщин, то если ваш гинеколог рекомендует вам спать без белья, следуйте этому совету”, — написал Юн.



