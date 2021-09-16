5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать

1. Молочные продукты. Они просто потеряют свою структуру, после заморозки точно расслоятся и утратят все полезные свойства, а также в них будут комки. Это касается и йогуртов, майонезов и сметаны.

2. Некоторые фрукты и овощи.

Для заморозки не подходят такие овощи и фрукты как:

огурцы

бакалажаны

помидоры

кабачки

капуста

груши

Все дело в том, что в них много воды, а в условиях низких температур жидкость внутри только кристаллизуется, в результате вы получите просто пюре.

3. Сыр. После заморозки он станет очень рыхлым, будет буквально распадаться на мелкие части, к тому же вкус его будет просто ужасным.

4. “Легкие” спиртные напитки. Шампанское, вино, пиво — худшие варианты для заморозок, так как в них воды больше, чем спирта. Бутылки при заморозке могут лопнуть.

5. Готовая еда. Нельзя замораживать такие готовые блюда как:

паста

гречка

рис

Дело в том, что рис, например, нельзя есть даже на следующий день, не говоря уже о заморозке, гречка под влиянием низких температур потеряет все свои полезные свойства, а паста сначала превратится в один слипшейся кусок, а при разморозке станет крошиться и ломаться на мелкие кусочки.