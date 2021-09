В Латвии открывается завод по производству продукции для красоты и здоровья

Уже этой осенью в Латвии откроется Millmax SIA — завод по производству товаров для красоты и здоровья. Компания нацелена на изготовление продукции для частных торговых марок (private label). Выбор такого направления подразумевает гибкость процессов и адаптированность производственных возможностей под различные запросы клиентов. Сотрудничество с ведущим сертификационным агентством Европы помогает придерживаться стандартов качества и безопасности производства: Регламенты (ЕС) No 178/2002, No 852/2004, No 853/2004, No 1223/2009, EN ISO 22716:2007, ISO 22000.